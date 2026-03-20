برمجة بالأوامر.. جوجل تطلق ميزة “البرمجة التوليدية” المطوّرة لبناء تطبيقات وألعاب بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل إطلاق نسخة مطوّرة بالكامل من ميزة “البرمجة التوليدية Vibe Coding” داخل منصة Google AI Studio، وهي تتيح للمستخدمين- سواء المبرمجين أو غير المتخصصين – تحويل الأفكار إلى تطبيقات جاهزة للاستخدام عبر الأوامر النصية فقط، دون الحاجة إلى كتابة الشفرة المصدرية يدويًا.

وتعتمد الميزة على نموذج Gemini 3.1 Pro، الذي يتولى تنفيذ الجوانب التقنية تلقائيًا بناءً على وصف المستخدم. ويمكن إنشاء التطبيقات مباشرةً داخل المتصفح، مع دعم وظائف متقدمة تشمل الدفع الإلكتروني، وتخزين البيانات، وأنظمة المراسلة.

وأكدت جوجل أن التحديث الجديد يوسّع قدرات المنصة لتشمل تطوير تطبيقات معقّدة، مثل الألعاب المتعددة اللاعبين، ومساحات العمل التعاونية، والأدوات المشتركة التي تربط المستخدمين بشكل فوري.

وتقدّم جوجل وكيلًا برمجيًا جديدًا باسم Antigravity Agent، يكتشف تلقائيًا احتياجات التطبيق، مثل قواعد البيانات أو أنظمة تسجيل الدخول، ثم ينشئها عبر تكامل مباشر مع خدمة Firebase التابعة لجوجل.

ويتيح النظام إعداد خدمات مثل Cloud Firestore لتخزين البيانات، و Firebase Authentication لتسجيل الدخول الآمن، كما يدعم ربط خدمات خارجية، مثل أنظمة الدفع أو خرائط جوجل، عبر مفاتيح API، مع تخزينها بنحو آمن.

وتدعم المنصة تثبيت أدوات تطوير الويب بنحو تلقائي وفق احتياجات المشروع، مثل مكتبات الرسومات والحركات أو مكونات الواجهة. كما توسّع الدعم ليشمل أطر عمل حديثة، منها React و Angular و Next.js.

وتشمل التحديثات أيضًا إمكانية حفظ التقدم واستئناف العمل عبر الأجهزة المختلفة؛ إذ يمكن للمستخدم إغلاق المتصفح والعودة لاحقًا لإكمال المشروع من النقطة نفسها دون فقدان البيانات.

وتسعى جوجل من خلال هذه الخطوة إلى تسريع الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج، عبر تمكين المستخدمين من بناء تطبيقات “مولّدة بالذكاء الاصطناعي” دون مغادرة بيئة العمل نفسها، وهو ما يعكس تصاعد المنافسة في أدوات تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القدرات في خفض الحواجز أمام تطوير التطبيقات، وتوسيع قاعدة المستخدمين القادرين على بناء منتجات رقمية متكاملة دون خبرة برمجية متقدمة.