آبل تطلق تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي آيفون: التحديث الآن ضرورة لا خيار

حثّت شركة آبل مستخدمي هواتف آيفون الذين ما زالت أجهزتهم تعمل بإصدارات قديمة من نظام iOS، وتحديدًا iOS 13 و iOS 14، على التحديث الفوري إلى iOS 15 على الأقل، وذلك بهدف سد ثغرات أمنية تُستغل حاليًا في هجمات إلكترونية متقدمة.

وأوضحت الشركة، في وثيقة دعم رسمية، أن أدوات اختراق حديثة مثل “كورونا Coruna” و”السيف المظلم DarkSword” تستغل ثغرات في عدد من إصدارات iOS، مما يتيح للمخترقين السيطرة على الأجهزة عبر محتوى ويب خبيث أو روابط مُصابة. وأكدت آبل أن تثبيت أحدث إصدار من النظام يضمن حماية البيانات ويمنع استغلال هذه الثغرات.

وتشير آبل إلى أنها أصدرت خلال الأشهر الماضية تحديثات أمنية متتالية لمعالجة هذه الثغرات، لافتةً إلى أن الأجهزة التي تعمل بإصدارات حديثة من iOS 15 وحتى iOS 26 أصبحت محميةً من هذه الهجمات، كما طرحت الشركة تحديثات إضافية في 11 مارس لمعالجة المشكلة بنحو مباشر.

وأضافت الشركة أن الأجهزة التي ما زالت تعمل بإصدارات قديمة ستتلقى تنبيهًا تلقائيًا خلال الأيام المقبلة لتثبيت “تحديث أمني حرج”، في محاولة لتسريع عملية الحماية.

خيارات حماية إضافية

وإلى جانب التحديث، توفّر آبل طبقة حماية إضافية عبر ميزة “التصفح الآمن” في متصفح سفاري، وهي تُفعّل افتراضيًا، وتمنع الوصول إلى الروابط الضارة المرتبطة بهذه الهجمات.

وتتيح الشركة خيار “وضع العزل Lockdown Mode” للأجهزة غير القادرة على التحديث، وهو وضع أمني متقدم يقلّص الهجوم عبر تعطيل بعض المزايا مثل عرض الصور في الرسائل أو تحميل محتوى ويب غير موثوق، ويستهدف هذا الوضع المستخدمين الأكثر عرضة لهجمات معقدة، مثل الصحفيين أو الشخصيات العامة.

وأفادت تقارير صحفية حديثة بأن هذه الأدوات استُخدمت بالفعل في عدة دول منها أوكرانيا والصين والسعودية وتركيا وماليزيا، مما يشير إلى انتشارها عالميًا وقدرتها على استهداف أي جهاز يعمل بإصدار قديم من النظام.

وتؤكد آبل في ختام تحذيرها أن التحديث الفوري يظل أول خط دفاع لحماية المستخدمين من هذه التهديدات المتصاعدة.