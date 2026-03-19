Perplexity تطلق متصفح الذكاء الاصطناعي Comet مجانًا لهواتف آيفون

أطلقت شركة Perplexity متصفحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي Comet كتطبيق مستقل لمستخدمي هواتف آيفون، بعد أن كان متاحًا سابقًا في الحواسيب مقابل اشتراك شهري.

ويأتي الإصدار الجديد مجانيًا بالكامل، على غرار النسخة التي طُرحت لنظام أندرويد، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في إستراتيجية الشركة نحو التوسع في قاعدة المستخدمين.

ويُصنّف Comet ضمن فئة “المتصفحات الذكية”، إذ يجمع بين تصفح الإنترنت وتقنيات الدردشة بالذكاء الاصطناعي. ويتيح المتصفح للمستخدمين تلخيص صفحات الويب، وإجراء أبحاث إضافية لفهم المحتوى، إلى جانب تنفيذ مهام مثل التسوق أو تنظيم الجداول، مما يجعله أقرب إلى مساعد رقمي متكامل.

Comet is now available for iOS. Download on the App Store: https://t.co/JCfCIO3Fdw pic.twitter.com/DitCKlmg65 — Perplexity (@perplexity_ai) March 18, 2026

وتروّج Perplexity للمتصفح بوصفه “مساعدًا شخصيًا” يحوّل أسئلة المستخدمين إلى نتائج عملية، لكن هذه الوعود تقابلها تحذيرات من الاعتماد الكامل على هذه الأدوات، خاصةً في مهام مثل التسوق؛ إذ ما زالت المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عرضة للوقوع في عمليات احتيال عبر الإنترنت، علمًا بأن هناك إمكانية لتعيين Comet كمتصفح افتراضي على الجهاز.

ويعتمد متصفح Comet على مفهوم “المتصفح الوكيل”؛ إذ لا يكتفي بعرض المحتوى، بل ينفّذ مهام كاملة نيابةً عن المستخدم، مثل إدارة البريد الإلكتروني أو حجز الخدمات والتفاعل مع المواقع المختلفة بنحو مباشر.

وتثير هذه القدرات مخاوف أمنية واضحة؛ إذ يحتاج المتصفح إلى وصول واسع لبيانات المستخدم وحساباته لتنفيذ هذه المهام، وهو ما يزيد احتمالات تعرّض المعلومات الحساسة للاختراق في حال وجود ثغرات أو هجمات سيبرانية.

ومن ناحية التصميم، يستفيد التطبيق من تصميم الزجاج السائل “Liquid Glass” الخاص بأنظمة آبل الحديثة، مما يمنحه واجهة بصرية جذابة وتجربة استخدام سلسة. ومع ذلك، فإن المتصفح يعاني قيودًا مرتبطة بنظام آبل المغلق، أبرزها غياب دعم الإضافات الخارجية.

وتبرز مخاوف تتعلق بالخصوصية في المتصفح الجديد؛ إذ أقرت Perplexity باستخدام بيانات التصفح لتحسين استهداف المستخدمين بالإعلانات، وهو ما يفسّر جزئيًا تحول المتصفح من نموذج الاشتراك المأجور إلى الإتاحة المجانية.

ويتوفر متصفح Comet حاليًا لهواتف آيفون وأندرويد، إضافةً إلى أجهزة ويندوز وماك، في حين لم تُطرح بعدُ نسخة مخصصة لأجهزة آيباد، علمًا بأن تطبيق Perplexity الأساسي يتوفر في تلك الأجهزة جميعها.