الرياض تستضيف LEAP 2026 في نسخته الكُبرى منذ انطلاقه

أعلنت شركة “تحالف” تنظيم النسخة الخامسة من معرض ليب التقني LEAP 2026 في مدينة الرياض خلال المدة الممتدة بين 31 أغسطس و 3 سبتمبر 2026، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، في حدثٍ يتوقع أن يشهد مشاركة دولية غير مسبوقة في تاريخ المعرض، ويعزز حضور المملكة العربية السعودية في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنية.

وجاء تحديد موعد انعقاد الحدث عقب مشاورات مع مجتمع LEAP العالمي، الذي يضم مستثمرين وشركاء ورواد أعمال وقادة في مجالات التقنية؛ إذ اعتمد المنظمون توقيت مطلع سبتمبر استجابةً لتوصيات تهدف إلى رفع مستويات المشاركة الدولية، وتعزيز فرص الاستثمار وإتمام الصفقات، وتكثيف التفاعل بين رؤوس الأموال العالمية والمنظومة التقنية في المملكة.

ويستند LEAP 2026 إلى نتائج النسخ السابقة التي استقطبت أكثر من 200 ألف مشارك من أكثر من 180 دولة، مما أسهم في ترسيخ موقع الرياض كمركز دولي للتقنية والاستثمار.

ويتزامن ذلك مع نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى نحو 139 مليار دولار، بما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى ارتفاع استثمارات رأس المال الجريء لأكثر من 1.72 مليار دولار، لتحتل المملكة العربية السعودية أول مرتبة إقليميًا للعام الثالث على التوالي.

LEAP 2026 is coming to Riyadh. 31 August – 3 September at the Riyadh Exhibition & Convention Centre. Five years. One stage. The world’s most ambitious AI and technology community, together again. See you in Riyadh.https://t.co/oZBvp9I6UY#LEAP2026 pic.twitter.com/c1tfn4k9GW — LEAP (@LEAPandInnovate) March 18, 2026

وفي هذا السياق، قالت أنابيل ماندر، النائب التنفيذي للرئيس في تحالف والشريك المؤسس لحدث LEAP: “لطالما كان LEAP منصة تجمع أكثر العقول طموحًا في العالم لدفع مسيرة التقدم الإنساني إلى الأمام. وستكون نسخة 2026 الأكثر طموحًا حتى الآن؛ إذ نعمل على بناء برنامج ومنصة تعكسان وتسيران بوتيرة التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، بما يواكب حجم طموح المملكة على الساحة العالمية. ونتطلع بشغف لاستقبال مجتمعنا مجددًا في الرياض”.

ومن المقرر الكشف خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمتحدثين ومنتديات الاستثمار والشركاء، إضافةً إلى محاور البرنامج، مع استمرار الاستعدادات لتنظيم نسخة تُعد الكُبرى في تاريخ الحدث.

ويشكّل معرض LEAP منصة عالمية تُبرز توجه المملكة العربية السعودية نحو قيادة المشهد التقني، ويأتي ذلك بالتوازي مع صعود المملكة كمركز يربط بين ثلاث قارات، مما يعزز دورها في حركة الابتكار العالمية.

وتعكس الأرقام هذا التوجه بوضوح، بعدما سُجّل LEAP 2025 كأكبر حدث تقني من ناحية الحضور عالميًا. ويستعرض المعرض أحدث التقنيات التي تعيد تشكيل مستقبل قطاعات متعددة، مثل الصحة والمالية والطاقة والتعليم والترفيه الرقمي والنقل والمدن الذكية.

ويجمع الحدث نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء العالميين، الذين يناقشون أحدث التجارب ويطرحون حلولًا مبتكرة من مختلف الأسواق. ويتميّز LEAP بطابعه المختلف؛ إذ يتيح بيئة تدفع المجتمع التقني والشركاء نحو طرح أفكار جريئة تعكس التحولات المتسارعة في توظيف التقنيات الحديثة داخل المملكة.