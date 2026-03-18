نماذج أخف وأسرع.. OpenAI تطلق إصدارات مُصغّرة من GPT-5.4

أعلنت شركة OpenAI إطلاق نسختين جديدتين من نماذجها اللغوية تحت اسم GPT-5.4 mini و GPT-5.4 nano، في خطوة تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة وخفض التكاليف، بدل التركيز على أقصى قدر من القدرات التحليلية.

وتُتاح النماذج الجديدة بدءًا من اليوم؛ إذ يأتي نموذج Mini بسرعة تتجاوز ضعف الإصدار السابق مع الحفاظ على مستوى أداء قريب من النموذج الكامل GPT-5.4 في الاختبارات الرئيسية، في حين يركّز نموذج Nano على المهام البسيطة مثل تصنيف البيانات واستخراجها، مع كفاءة تشغيل أعلى.

فجوة أداء محدودة وخفض كبير في الأسعار

تُظهر الاختبارات أن الفارق في الأداء بين النماذج الجديدة والإصدار الكامل يظل محدودًا؛ إذ سجّل نموذج Mini نحو 54.4% في اختبار SWE-Bench Pro، مقارنةً بـ57.7% للنموذج الكامل، كما حقق 72.1% في OSWorld-Verified مقابل 75%.

وفي المقابل، تنخفض التكلفة بنحو كبير؛ إذ يبلغ سعر GPT-5.4 mini نحو 0.75 دولار لكل مليون رمز إدخال و 4.50 دولارات للإخراج، في حين يصل نموذج Nano إلى 0.20 دولار و 1.25 دولار على التوالي، مما يجعله مناسبًا للعمليات الواسعة النطاق.

ومع خفض التكلفة، تدعم النماذج الجديدة إدخال النصوص والصور، واستخدام الأدوات، واستدعاء الدوال، إضافةً إلى نافذة سياق تصل إلى 400 ألف رمز، مما يعني الحفاظ على القدرات الأساسية دون تقليص جوهري.

إستراتيجية النماذج المتعددة

تدفع OpenAI أيضًا نحو تبني إستراتيجية تعتمد على توزيع المهام بين عدة نماذج بدل الاعتماد على نموذج واحد؛ إذ يمكن استخدام نموذج متقدم للتخطيط واتخاذ القرار، مقابل نماذج أصغر لتنفيذ المهام المتكررة أو معالجة البيانات.

ويعكس هذا التوجه طريقة عمل التطبيقات الحديثة؛ إذ يتولى نموذج كبير تحليل الكود أو تحديد التعديلات، في حين تنفّذ أصغر النماذج العمليات الروتينية بكفاءة أعلى.

وتشير الشركة إلى أن النماذج الصُغرى مناسبة لتطبيقات تتطلب استجابة فورية مثل مساعدات البرمجة والوكلاء وأدوات الرؤية اللحظية؛ إذ تشكّل السرعة عاملًا حاسمًا في تجربة المستخدم.

ويتوفر نموذج GPT-5.4 mini عبر واجهة البرمجة API، ومنصة Codex، وكذلك داخل ChatGPT، كما يظهر بديلًا عند بلوغ حدود الاستخدام. وفي المقابل، يقتصر نموذج nano حاليًا على واجهة API، مستهدفًا فرق التطوير التي تدير أعمالًا كبيرة.