فتح باب الاستثمار في أنظمة التغطية الموزعة لتحسين جودة الاتصالات الخلوية في سوريَة

في خطوة تندرج ضمن مساعيها لتسريع التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للاتصالات، أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريَة، فتح باب الاستثمار أمام الشركات المتخصصة في أنظمة التغطية الموزعة المشتركة (Distributed Antenna Systems – DAS)، بهدف رفع كفاءة التغطية الخلوية داخل المواقع الحيوية والأماكن المغلقة.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على منصة تيليجرام، أن جودة الاتصالات والإنترنت في سوريَة تمثل تحدّيًا ملحًّا يظهر بصورة أشد داخل مواقع حيوية تمس حياة السوريين اليومية، من مستشفيات وجامعات ومبانٍ عامة ومجمّعات سكنية، حيث تضعف التغطية في الأماكن المغلقة على نحو يحدّ من القدرة على الاتصال واستخدام الخدمات الرقمية.

وأشارت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، في بيانها، إلى أنها تفتح مسارًا جديدًا لتحسين التغطية في المواقع الحيوية والأماكن المغلقة بوصفه جزءًا من معالجة أوسع لجودة الخدمة، وذلك من خلال إصدار طلب معلومات (RFI) موجّه إلى المشغلين والمزوّدين والتحالفات الاستثمارية المؤهلة لتصميم ونشر وتشغيل أنظمة التغطية الموزعة المشتركة (Distributed Antenna Systems – DAS) ضمن نموذج تجاري واستثماري يقوم على تطوير هذه الأنظمة وتشغيلها مقابل تقاسم العائدات مع مشغلي الخلوي .

ووفق الوزارة، حدد طلب المعلومات تاريخ 30 مارس/ آذار الجاري آخر موعد لطلبات الاستيضاح، و 16 أبريل/ نيسان المقبل آخر موعد لتقديم الردود.

البنية التحتية المشتركة: حل ذكي لتحسين التغطية الداخلية

أشارت الوزارة إلى أن نموذج التغطية الموزعة المشتركة يقوم على استخدام بنية واحدة من كل المشغلين داخل الموقع نفسه، بما يسهم في تحسين التغطية داخل المواقع الحيوية المغلقة مع الحد من الازدواجية غير الضرورية في البنية التحتية.

كما حدد طلب المعلومات الموجّه رغبة الوزارة في استقطاب جهات محلية ودولية رائدة ذات خبرة مثبتة وقادرة على التشغيل طويل الأمد في سوريَة.

نموذج الأعمال والشراكات: نحو مناقشات تجارية لتطوير القطاع

أشارت الوزارة إلى أنه سوف تنتقل من مرحلة طلب المعلومات إلى مناقشات تجارية منظمة مع الجهات المؤهلة، تمهيدًا لاختبار النماذج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على استكمال الإطار التنظيمي لترخيص وتمكين هذا النشاط وضبط العلاقة بينه وبين المشغلين.

وبينت الوزارة أن هذه المبادرة تعد حلقة جديدة في مسار إعادة هيكلة سوق الاتصالات الخلوية، بعد إطلاق المنافسة على ترخيص مشغل جديد يحل محل أحد المشغلين القائمين بحزمة طيف ترددي استثنائية من الأوسع عالميًا، والبدء بوضع الإطار التنظيمي لرخص المشغلين الافتراضيين MVNOs.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد زيارة صفحة طلب المعلومات على موقع الوزارة، أو مراسلة الوزارة عبر البريد الإلكتروني: DASRFI@moct.gov.sy.

إستراتيجية التحول الرقمي: حلول مستدامة لجذب الاستثمارات

في هذا السياق، أكد معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، في تصريح صحفي، أن سوريَة تعاني تشوهًا في سوق الاتصالات وضعفًا شديدًا في استثمارات البنية التحتية، مما أدى إلى ضعف تراكمي على مدى السنوات.

ولفت الوزير هيكل إلى سعي الوزارة إلى تغيير هذا الواقع بطرق مبتكرة تساعد على اختصار الزمن، بشرط تحقيق كفاءة التشغيل والوصول إلى حلول مستدامة ومرنة قادرة على النمو.

وأوضح أن طرح هذا الاستثمار الجديد في البنية التحتية المشتركة يأتي في إطار رؤية الوزارة لتسريع بناء البنية التحتية الرقمية وتطوير جودة الخدمة للمواطن وجذب الكفاءات الوطنية والرساميل الدولية، من دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أطلقت في الرابع من شهر مارس/ آذار الجاري منافسة عالمية لرخصة خلوية جديدة تحل محل رخصة “MTN سوريَة”، لجذب أفضل المشغلين العالميين، وذلك من أجل تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في سوريَة.