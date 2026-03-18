شاومي تكشف عن هواتف POCO X8 Pro ببطارية ضخمة وشحن فائق

أعلنت شركة شاومي رسميًا إطلاق سلسلة هواتف POCO X8 Pro الجديدة، التي تستهدف فئة الأداء العالي عبر اعتمادها على معالجات ميدياتك من الفئة العُليا. وتضم السلسلة هاتفين هما POCO X8 Pro و POCO X8 Pro Max، مع فروق واضحة في الأداء والسعة، مع الحفاظ على تجربة استخدام متقاربة.

ويأتي هاتف POCO X8 Pro بشاشة AMOLED بشاشة قياسها 6.59 إنشات، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة، ويعمل بمعالج Dimensity 8500 Ultra، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت. ويضم الهاتف بطارية سعتها 6500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع.

وفي المقابل، يحصل هاتف POCO X8 Pro Max على شاشة أكبر قياسها 6.83 إنشات، مع طبقة حماية Gorilla Glass 7i، ويعمل الهاتف بمعالج أكثر قوة هو Dimensity 9500s. ويأتي بخيارات الذاكرة والتخزين نفسها، مع بطارية أكبر سعتها 8500 ميلي أمبير تدعم أيضًا الشحن السريع.

وتركّز شاومي بنحو واضح على البطارية التي تعتمد على تقنية السيليكون-كربون التي ترفع كثافة الطاقة مقارنةً بالبطاريات التقليدية، مما يتيح تقديم سعات كبيرة دون زيادة ملحوظة في الحجم. وتشير التقديرات إلى قدرة الإصدار الأساسي POCO X8 Pro على تقديم مدة استخدام تتجاوز يومًا كاملًا من العمل المكثّف، وقد تصل عمر البطارية في POCO X8 Pro Max إلى يومين، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين الباحثين عن استمرارية الاستخدام دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

وتدعم الهواتف تقنية الشحن الفائق HyperCharge بقوة قدرها 100 واط، التي تتيح شحن البطارية بالكامل خلال أقل من ساعة، إلى جانب دعم الشحن العكسي بقدرة تصل إلى 27 واط لشحن الأجهزة الأخرى. كما تعتمد شاومي على شرائح مخصصة لإدارة الطاقة ونظام شحن ذكي يضبط الحرارة وسرعة الشحن، مع الحفاظ على عمر البطارية على المدى الطويل؛ إذ يمكنها الاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها بعد 1600 دورة شحن، على حد زعم الشركة، وهو ما يعادل سنوات من الاستخدام.

ويشترك الهاتفان في عدد من المواصفات؛ إذ يعملان بنظام أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3، ويضمان كاميرا مزدوجة رئيسية دقتها 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري، وكاميرا واسعة دقتها 8 ميجابكسل، كما تضيف شاومي نظام إضاءة LED مدمجًا في نظام الكاميرا يتفاعل مع الإشعارات وبعض الألعاب.

وتُشكّل الأسعار أحد أبرز عناصر الجذب في السلسلة، إذ يبدأ سعر POCO X8 Pro من نحو 360 دولارًا، في حين يبدأ سعر POCO X8 Pro Max من نحو 480 دولارًا، مما يضعهما ضمن فئة الهواتف العالية الأداء بأسعار أقل من الهواتف المنافسة.

وحتى مع وجود بعض التطبيقات المثبتة افتراضيًا، فإن التركيز على الأداء والبطارية يجعل السلسلة خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن قوة معالجة وعمر استخدام طويل مقابل سعر معقول.