سوريَة.. إطلاق المنصات الرسمية للجيش العربي السوري

أعلنت وزارة الدفاع السورية، بتاريخ 18مارس/ آذار 2026، إطلاق الحسابات الرسمية للجيش العربي السوري على مجموعة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متسارعًا نحو تعزيز الحضور الرقمي للمؤسسات الحكومية، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع الإعلام العسكري.

حضور رسمي متعدد المنصات

وبحسب الإعلان، بات بإمكان المتابعين الوصول إلى المحتوى الرسمي للجيش عبر عدة قنوات رقمية، تشمل:

تيليجرام Telegram

فيسبوك Facebook

إنستاجرام Instagram

منصة إكس X

يوتيوب YouTube

واتساب WhatsApp

ويأتي هذا الانتشار الواسع عبر المنصات المختلفة بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور، سواء داخل سوريَة أو خارجها، مع مراعاة اختلاف أنماط استهلاك المحتوى الرقمي بين المستخدمين.

التحول الرقمي في الإعلام العسكري

تعزز هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تحديث أدوات الاتصال المؤسسي، حيث لم يعد يقتصر الإعلام العسكري على البيانات الرسمية التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على المنصات الرقمية لتقديم محتوى متعدد الوسائط يشمل الفيديو، والصور، والتحديثات الفورية.

ويرى خبراء أن إطلاق حسابات رسمية موثقة يسهم في:

الحد من انتشار الأخبار المضللة عبر توفير مصدر موثوق

تعزيز الشفافية في نقل المعلومات

تحسين التواصل المباشر مع الجمهور

دعم الصورة المؤسسية عبر محتوى احترافي

كما أن اعتماد منصات مثل تيليجرام وواتساب يعكس إدراكًا جليًا لأهمية قنوات البث المباشر (Broadcast Channels)، التي أصبحت أداة فعالة لنشر التحديثات بسرعة دون الاعتماد الكامل على الخوارزميات.

وفي ظل انتشار الحسابات غير الرسمية، تبرز أهمية التحقق من مصادر المعلومات، حيث تشكل الحسابات الرسمية مرجعًا أساسيًا للصحفيين والباحثين والمتابعين.

سياق إقليمي ودولي

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع تتبعه العديد من الجيوش والمؤسسات الدفاعية عالميًا، التي باتت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من إستراتيجيات الاتصال الحديثة، سواء لأغراض إعلامية أو توعوية أو حتى نفسية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في استخدام المنصات الرقمية من قبل المؤسسات العسكرية، خاصة في ظل التحولات التي فرضتها التكنولوجيا الرقمية على بيئة الإعلام، حيث أصبحت سرعة الوصول إلى المعلومة عنصرًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام.

تحديات وفرص

رغم الفرص الكبيرة التي توفرها هذه الخطوة، إلا أنها تطرح أيضًا عددًا من التحديات، أبرزها:

إدارة المحتوى بشكل احترافي ومتسق

التعامل مع التعليقات والتفاعل الجماهيري

حماية الحسابات من الاختراقات والهجمات السيبرانية

الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في النشر

وفي المقابل، تفتح هذه القنوات آفاقًا جديدة للتواصل، خاصة مع فئة الشباب، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المنصات الرقمية كمصدر رئيسي للأخبار.

نحو إستراتيجية رقمية متكاملة

يشير إطلاق هذه الحسابات إلى دعم المرحلة الجديدة في مسار التحول الرقمي للإعلام الحكومي في سوريَة، حيث من المتوقع أن تتبعها خطوات إضافية تشمل تطوير تطبيقات رسمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتبني أدوات تحليل البيانات لفهم سلوك الجمهور وتحسين جودة المحتوى.

وفي ظل التنافس المتزايد على الفضاء الرقمي، سيكون نجاح هذه المبادرة مرهونًا بقدرة الجهات المعنية على تقديم محتوى موثوق، وسريع، وجذاب، يلبي احتياجات الجمهور ويواكب تطورات العصر الرقمي.