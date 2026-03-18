سامسونج تُطلق Galaxy M17e 5G ببطارية ضخمة وتحديثات طويلة الأمد

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy M17e 5G ضمن الفئة الاقتصادية، مع تركيز واضح على تقديم تجربة متوازنة تجمع بين الأداء العملي وعمر البطارية الطويل، إلى جانب دعم تحديثات برمجية ممتدة لسنوات.

ويتوفر الهاتف بنسختين؛ الأولى بذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، والثانية بذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجابايت مع السعة التخزينية نفسها.

مواصفات تركّز على البطارية والتحديثات الطويلة

يضم هاتف Galaxy M17e 5G شاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع LCD دقتها +HD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، وهي مواصفات شبيهة بهاتف Galaxy A07 5G. ويأتي الهاتف بواجهة One UI 8.0 المبنية على أندرويد 16، مع وعد بتقديم ستة تحديثات رئيسية للنظام، وتحديثات أمنية لمدة ست سنوات، وهو توجه متزايد في الفئة الاقتصادية.

ويعتمد الهاتف أيضًا على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ يدمج تقنيات Gemini إلى جانب ميزة “التدوير للبحث Circle to Search”، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الظاهر في الشاشة، والبحث عنه مباشرةً دون مغادرة التطبيق.

ويدعم الهاتف أدوات مثل “Now Bar” والإشعارات الفورية، في خطوة تعكس توجه سامسونج نحو إدخال مزايا ذكية حتى في الفئة الاقتصادية، كما تدمج سامسونج نظام الحماية Knox Vault على مستوى العتاد لتعزيز أمان البيانات الحساسة.

ويحمل الجهاز بطارية سعتها 6000 ميلي أمبير قادرة على توفير أداء طويل قد يصل إلى نحو 26 ساعة من تشغيل الفيديو مع الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واطًا، ويضم نظام تصوير مزدوجًا في الخلف يتكوّن من كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل مع كاميرا أخرى مساعدة، إضافة إلى كاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل.

وفي جانب التصميم، يعتمد الجهاز على هيكل مصنوع من بوليمر مقوّى بالألياف الزجاجية (GFRP)، مما يمنحه متانةً أعلى ووزنًا أخف مقارنةً بالمواد البلاستيكية التقليدية، مع الحفاظ على هيكل نحيف.

ويدعم الهاتف معيار مقاومة الماء والغبار IP54، كما يدعم 12 نطاقًا لشبكات الجيل الخامس، وهي نقطة تسويقية بارزة في هذه الفئة. ويتوفر الجهاز بلونين، هما الأزرق والبنفسجي، ويبدأ سعره من 150 دولارًا أمريكيًا.