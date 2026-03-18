جوجل تتيح ميزة “البحث الحي” عالميًا.. آلية بحث بصرية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وسّعت جوجل نطاق ميزة “البحث الحي Search Live” لتصل إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، بعد أن كانت قد أطلقتها لمستخدمي تطبيقها في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.

وتتيح الميزة للمستخدم توجيه كاميرا الهاتف نحو أي عنصر أو مشهد، ثم طرح أسئلة مباشرة حول ما يظهر أمامه، ليحصل على إجابات فورية تعتمد على تحليل بصري لحظي. وقد كشفت الشركة عن هذه الميزة لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2025، قبل أن تبدأ طرحها تدريجيًا.

وتعتمد الميزة الآن على نموذج Gemini 3.1 Flash، الذي تقول جوجل إنه يقدّم تجربة أسرع وأكثر سلاسة، إلى جانب محادثات طبيعية بنحو أكبر، كما يدعم النموذج لغات متعددة بنحو أصلي، مما يوسّع قابلية استخدام الميزة عالميًا دون حواجز لغوية.

ويمكن الوصول إلى الميزة عبر تطبيق جوجل في نظامي أندرويد و iOS، من خلال زر “Live” أسفل شريط البحث، كما تتوفر أيضًا داخل “عدسة جوجل Google Lens”؛ إذ يظهر خيار “Live” لبدء التفاعل المباشر مع المحتوى المصوَّر.

وتندرج ميزة “البحث الحي Search Live” ضمن توجه أوسع لدى جوجل لتحويل البحث إلى تجربة تفاعلية متعددة الوسائط؛ إذ لا تقتصر على تحليل الصور فقط، بل تعتمد على نماذج قادرة على فهم النص والصوت والفيديو معًا في الوقت الفعلي.

ويتيح هذا التكامل سيناريوهات استخدام عملية، مثل اقتراح وصفات بناءً على مكونات يراها المستخدم أو تقديم إرشادات فورية حول عناصر في محيطه، مما يعكس انتقال البحث من إدخال نصي تقليدي إلى تفاعل مباشر مع العالم الحقيقي.

وتعتمد التجربة الجديدة على نماذج Gemini السريعة التي صُممت لتنفيذ المهام اللحظية بكفاءة عالية وعلى نطاق واسع، مما يفسّر تركيز جوجل على السرعة والاستجابة الفورية في هذه الميزة. ومع ذلك، قد تظل هناك حدود استخدام مرتبطة بعدد الطلبات أو كثافة الاستخدام ضمن خدمات Gemini، إذ تفرض جوجل قيودًا لضمان استقرار الخدمة، مع إمكانية توسيع استخدامها عبر الخطط المأجورة.