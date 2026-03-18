تحديثات خفية.. آبل تطلق أولى “تحسينات الأمان الخلفية” لأجهزتها

بدأت شركة آبل اعتماد نهج جديد لتحديث أنظمتها، عبر إطلاق فئة من التحديثات الأمنية الخفيفة تحت اسم “تحسينات الأمان الخلفية Background Security Improvements“؛ إذ تستهدف هذه الآلية سد الثغرات بسرعة بين التحديثات الرئيسية، دون انتظار إصدار نسخ كاملة من النظام.

وأطلقت الشركة أول تحديث من هذا النوع لمعالجة ثغرة في محرك WebKit، وهو المحرك المسؤول عن تشغيل متصفح سفاري وعدد كبير من التطبيقات في أنظمة آبل. ووفقًا لما كشفته الشركة، فإن الثغرة قد تتيح لموقع خبيث الوصول إلى بيانات مواقع أخرى داخل جلسة التصفح، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على خصوصية المستخدمين.

وتعتمد هذه التحديثات على آلية عمل جديدة تُحمّل التصحيحات الأمنية في الخلفية بنحو تلقائي، دون تدخل المستخدم، مع الاكتفاء بإعادة تشغيل سريعة للجهاز لإتمام التثبيت. وتشير التجارب إلى أن عملية إعادة التشغيل تستغرق أقل من دقيقة واحدة، مقارنةً بنحو 5 إلى 10 دقائق في التحديثات التقليدية التي تُوقف الجهاز لمدة أطول.

وتوضح آبل أن هذه التحديثات “صغيرة” من ناحية الحجم، لكنها تستهدف مكونات حساسة في النظام، منها متصفح سفاري، إضافةً إلى مكتبات النظام الأساسية التي تحتاج إلى تصحيحات مستمرة. ويعني ذلك أن الشركة باتت قادرة على معالجة ثغرات محددة فور اكتشافها، بدلًا من تأجيلها إلى التحديثات الكبرى.

وتتوفر هذه الميزة في الأجهزة التي تعمل بإصدارات iOS 26.1 و iPadOS 26.1 و macOS 26.1 أو أحدث؛ إذ تظهر تفاصيلها ضمن قسم “الخصوصية والأمان” في إعدادات النظام. وكانت آبل قد اختبرت هذه الآلية سابقًا مع المطورين قبل إطلاقها رسميًا، عبر إرسال تصحيحات تجريبية للتحقق من فعاليتها واستقرارها.

ويُعد هذا التوجه تحولًا واضحًا في إستراتيجية آبل الأمنية؛ إذ تنتقل من نموذج التحديثات الدورية الكبيرة إلى نموذج يعتمد على تحديثات متواصلة وصغيرة تستهدف الثغرات مباشرةً. وتُسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الأمان دون التأثير في تجربة الاستخدام.