بعد انتقادات متزايدة.. جوجل تلغي ميزة الملخصات الطبية المولّدة بالذكاء الاصطناعي

تراجعت جوجل عن إحدى مزايا البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي الميزة التي كانت تجمع نصائح طبية من المستخدمين عبر الإنترنت، وذلك بعد موجة من الانتقادات المرتبطة بدقة المعلومات وسلامتها.

وألغت الشركة قسم “ماذا يقترح الناس” الذي كان جزءًا من ميزة “ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews”؛ إذ عُرضت فيه ملخصات لنصائح صحية مستمدة من المنتديات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي عند البحث عن الأعراض.

ومع أن الفكرة استهدفت تقديم رؤى سريعة سهلة القراءة من أشخاص مرّوا بتجارب صحية مشابهة، فإن مصدر هذه المعلومات، وهو محتوى المستخدمين في هذه الحالة، أثار مخاوف بشأن موثوقيتها.

وجاء القرار في ظل ضغوط متزايدة على جوجل بشأن طريقة تعامل أنظمتها الذكية مع المعلومات الطبية؛ إذ كشفت تقارير سابقة أن ملخصات الذكاء الاصطناعي قد تقدم أحيانًا نصائح مضللة أو غير مكتملة، وقد تتعارض مع التوصيات الطبية المعتمدة، فضلًا عن تجاهل عوامل مهمة مثل العمر والتاريخ المرضي.

وأشار منتقدون إلى أن التحذيرات التي تدعو المستخدمين إلى استشارة مختصين لم تكن بارزة بما يكفي، مما منح هذه الإجابات طابعًا يوحي بالموثوقية أكثر مما ينبغي.

وأكدت جوجل أن إلغاء الميزة لا يرتبط بدقة نتائجها، بل يأتي ضمن جهود أوسع لتبسيط تجربة البحث. وبذلك، لن يعرض محرك البحث حاليًا ملخصات للنصائح الطبية المستمدة من المستخدمين، مع بقاء إمكانية الوصول إلى هذا المحتوى يدويًا وفق اختيار المستخدم.

وجاء إيقاف تلك الميزة في وقتٍ كانت تُختبر فيه ضمن نطاق تجريبي محدود؛ إذ أطلقتها جوجل في الهواتف في الولايات المتحدة فقط، مما يعني أن القرار لا يؤثر في كافة المستخدمين عالميًا، بل يندرج ضمن دورة اختبار سريعة لمزايا الذكاء الاصطناعي في البحث.

ولا يُعد هذا التراجع حالة استثنائية، بل يأتي ضمن مراجعة أوسع لميزة “ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews”؛ إذ سبق للشركة تقليص بعض النتائج أو إزالتها بعد تقارير عن أخطاء وأخطار محتملة، خاصةً في ظل وصول هذه المزايا إلى نحو ملياري مستخدم شهريًا.