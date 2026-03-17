هواوي تعِد بكسر هيمنة أندرويد و iOS بنظامها HarmonyOS

تقترب هواوي من تحقيق تطوّر كبير في نظام التشغيل الخاص بها “HarmonyOS”، مع مؤشرات على بلوغ منظومة تطبيقات النظام إلى مرحلة متقدمة. وتؤكد الشركة الصينية أن الفجوة بين نظامها ونظامي أندرويد و iOS تتقلص بنحو سريع، في ظل تسارع تطوير التطبيقات الأصلية لنظامها واتساع قاعدة المستخدمين.

وقال رئيس قطاع المستهلكين في الشركة ريتشارد يو إن تطبيقات “HarmonyOS” سوف تصل إلى مستوى مماثل لمنافسيها بحلول أبريل، مع تنامي إطلاق نسخ أصلية من التطبيقات مخصصة للنظام.

ويأتي هذا التقدم بالتزامن مع تطوير نسخة “HarmonyOS Next”، التي تتخلى عن طبقات التوافق مع أندرويد، مما دفع المطورين إلى بناء تطبيقات أصلية بدلًا من الاعتماد على نسخ معدّلة. وأوضح يو أن النظام يضم بالفعل آلاف التطبيقات في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية والنقل والتسوق والترفيه والإنتاجية، مع توقعات بزيادة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تتوقع هواوي أن يتجاوز عدد الأجهزة العاملة بنظام “HarmonyOS” حاجز 100 مليون جهاز بحلول نهاية العام الجاري، تشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية ومنتجات أخرى.

وتسعى هواوي إلى تعزيز موقعها في سوق أنظمة التشغيل المحمولة، مستهدفةً الاستحواذ على نحو ثلث الحصة السوقية عالميًا، إذ يُتوقع أن يؤدي اتساع قاعدة مستخدمي “HarmonyOS” إلى زيادة الضغط التنافسي على كلٍ من آبل وجوجل خلال الآونة المقبلة.

انتشار عالمي محدود

على صعيد الحصة السوقية، ما زال نظام “HarmonyOS” يحتل موقعًا محدودًا عالميًا، إذ تُقدّر حصته بنحو 4% إلى 5% من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، مما يضعه في المرتبة الثالثة خلف أندرويد و iOS بفارق كبير للغاية. ويعكس هذا الرقم التحديات التي تواجهها هواوي خارج السوق الصينية، حتى مع تسارع تطوير النظام وتوسّع منظومة تطبيقاته.

وفي المقابل، يحقق النظام أداءً أقوى داخل الصين، إذ تتراوح حصته بين 17% و 19%، ويأتي في المرتبة الثانية بعد نظام أندرويد، ويتفوق على نظام iOS من ناحية عدد الأجهزة النشطة.

ويعزز هذا النمو اعتماد النظام على منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات في السوق المحلية، مما يمنح هواوي قاعدة صلبة للانطلاق نحو المنافسة عالميًا، مثلما حدث في بداياتها الأولى قبل العقوبات الأمريكية عام 2019.