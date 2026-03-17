ميزة طال انتظارها.. واتساب تختبر تسجيل الخروج دون فقدان المحادثات

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل الخروج من التطبيق مؤقتًا دون حذف سجل المحادثات، وهو تغيير جوهري مقارنةً بالآلية الحالية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لميزة تعدد الحسابات التي أتاحتها واتساب حديثًا، وهي تسمح بإضافة أكثر من حساب داخل التطبيق مع فصل كامل للرسائل والوسائط والإشعارات.

ويتطلب تسجيل الخروج حاليًا إزالة الحساب من التطبيق، مما قد يفرض استعادة النسخ الاحتياطي لاحقًا لإعادة الرسائل، وهو ما تسعى الشركة إلى تبسيطه عبر الآلية الجديدة.

وتشير التفاصيل إلى أن واتساب تختبر قسمًا مخصصًا لتسجيل الخروج، يعرض للمستخدم عدة بدائل قبل تنفيذ العملية، مثل إضافة حساب جديد، أو تفعيل قفل التطبيق لحماية الخصوصية، أو تعديل إعدادات الإشعارات بدلًا من إيقاف الحساب، إلى جانب أدوات لإدارة التخزين وحذف الوسائط غير الضرورية.

وستشجع الواجهة الجديدة المستخدمين على إنشاء نسخة احتياطية من المحادثات قبل تسجيل الخروج، لضمان الحفاظ على البيانات. وفي حال قرر المستخدم المتابعة، سيتمكن من تسجيل الخروج، حتى من الحساب الأساسي، دون حذف المحادثات المخزنة في الجهاز.

وتستهدف الميزة أيضًا المستخدمين الذين يرغبون في أخذ استراحة مؤقتة من التطبيق دون فقدان بياناتهم؛ إذ إن حذف التطبيق حاليًا يؤدي إلى إزالة سجل المحادثات المحلي ما لم يكن محفوظًا من قبل.

وما زالت الميزة في مرحلة التطوير المبكر، ولم تُطرح بعدُ لمختبري النسخة التجريبية. ومن المتوقع أن تخضع لمزيد من التقييم قبل اتخاذ قرار طرحها رسميًا ضمن تحديثات واتساب المستقبلية.