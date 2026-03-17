منافسة تتصاعد.. OpenAI تغيّر خططها وتُنهي عددًا من المشاريع الجانبية

تعتزم شركة OpenAI إجراء تحوّل إستراتيجي واسع في أعمالها، إذ تتجه إلى تقليص العمل على عدد كبير من المنتجات، والتركيز بدلًا من ذلك على أدوات البرمجة ومنتجات قطاع الأعمال، في محاولة لاستعادة الزخم داخل سوق الذكاء الاصطناعي المؤسسي السريع النمو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد عرضت المديرة التنفيذية لتطبيقات الشركة فيدجي سيمو التوجه الجديد خلال اجتماع داخلي، مشددةً على ضرورة تركيز الموارد على تعزيز إنتاجية المستخدمين، خاصةً في بيئات العمل.

ويقود كل من الرئيس التنفيذي سام ألتمان ورئيس الأبحاث مارك تشين مراجعة شاملة للمشروعات القائمة؛ بهدف تحديد الأنشطة التي ستُقلَّص أو تُلغى خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحول بعد مرحلة توسّعٍ مكثّف أطلقت خلالها الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، منها نموذج الفيديو Sora ومتصفح الإنترنت Atlas وغير ذلك، إضافة إلى عملها على تطوير جهاز محمول مرتقب بالتعاون مع المصمم الشهير “جوني آيف”.

وأدّى هذا التوسع، وفقًا لمصادر داخلية، إلى تشتت في الموارد وضعف وضوح التوجه العام، فضلًا عن تعقيد الهيكل التنظيمي داخل الشركة.

وأظهرت بعض المنتجات مؤشرات على ضعف الاستمرارية، إذ سجّل تطبيق Sora نجاحًا أوليًا سريعًا قبل أن يتراجع الاستخدام لاحقًا، في حين لم يحقق وضع “الوكيل” (Agent Mode) انتشارًا واسعًا بسبب غموض استخداماته لدى المستخدمين. وتشير التقارير إلى أن الشركة تدرس إدماج قدرات توليد الفيديو داخل تطبيق ChatGPT بدلًا من تقديمها كمنتج مستقل.

ويُعزى هذا التحول جزئيًا إلى تصاعد المنافسة مع شركة أنثروبيك، التي ركزت إستراتيجيتها على أدوات البرمجة وحلول الشركات، ونجحت في ترسيخ موقعها عبر منتجات مثل Claude Code و Cowork. وقد وصفت الإدارة داخل OpenAI هذا التقدم بأنه “جرس إنذار”، دفع الشركة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على أعلى المجالات تأثيرًا.

وفي هذا السياق، تسعى OpenAI إلى تسريع انتشار منصتها المؤسسية الجديدة “Frontier”، عبر شراكات مع شركات استشارات واستثمار، بهدف إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الفعلية، وتعزيز حضورها في سوق الشركات الذي يشهد منافسة متزايدة.