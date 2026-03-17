ذكاء مقابل الخصوصية.. جوجل توسّع مزايا التخصيص في Gemini اعتمادًا على بيانات المستخدم

تعتزم شركة جوجل توسيع نطاق ميزة “الذكاء الشخصي Personal Intelligence” ضمن مساعدها Gemini لتشمل المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية في الولايات المتحدة، بعد أن كانت حصرية لمشتركي خطط AI Pro و Ultra المأجورة.

وتبدأ أول مرحلة عبر “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” داخل محرك البحث؛ إذ تتيح الميزة ربط Gemini بخدمات جوجل المختلفة مثل Gmail و Google Photos وتطبيقات Workspace، بما يمكّنه من تحليل بيانات المستخدم وتقديم إجابات أكثر دقة وتخصيصًا، كما تخطط الشركة لتوسيع الإتاحة في تطبيق Gemini ومتصفح كروم، قبل طرحها عالميًا لاحقًا.

ربط شامل للبيانات لنتائج أكثر دقة

تكشف التفاصيل الإضافية أن الميزة تعتمد على ربط واسع لكافة خدمات جوجل ضمن حساب المستخدم، حتى يتمكن Gemini من تجميع البيانات من البريد الإلكتروني والتقويم وسجل المشتريات وغيرها، للإجابة عن استفسارات غير دقيقة أو غامضة.

فعلى سبيل المثال: يمكن للمستخدم طرح سؤال غير محدد مثل “ما الشيء الذي اشتريته يوم الثلاثاء الماضي؟”، ليحلل النظام إشعارات الشحن ورسائل Gmail ومواعيد التقويم للوصول إلى إجابة دقيقة. وتشكّل هذه القدرة نقلة نحو فهم سياقي أعمق لسلوك المستخدم واحتياجاته.

تساؤلات عن الخصوصية

أكدت جوجل أن الميزة لن تعمل تلقائيًا، إذ تتطلب تفعيلًا يدويًا (opt-in)، مع إمكانية إيقاف الربط مع تطبيقات محددة في أي وقت، كما تظل الميزة مقتصرة على الحسابات الشخصية دون حسابات الأعمال أو التعليم.

وفي المقابل، تثير هذه القدرات مخاوف متجددة بشأن الخصوصية؛ إذ يمنح الربط الشامل جوجل رؤية أوسع لنشاط المستخدم، مما قد يعزز قدرتها على بناء ملفات تعريف أكثر دقة، سواء لأغراض تحسين الخدمات أو الإعلانات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية أوسع لتكامل خدمات جوجل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر توظيف البيانات الشخصية لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا، مع إبقاء التحكم النهائي بيد المستخدم على حد زعم الشركة.