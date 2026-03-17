إنفيديا تكشف عن تقنية DLSS 5.. جودة سينمائية موعودة في ألعاب الفيديو

أعلنت شركة إنفيديا النسخة الجديدة من تقنيتها لتحسين الرسومات DLSS 5، مؤكدةً أنها تقدّم مستوى “شبه واقعي” من جودة الصورة عبر الاعتماد المكّثف على الذكاء الاصطناعي، مع خطط لإطلاقها خلال خريف 2026.

وجاء الكشف عن التقنية خلال مؤتمر GTC 2026؛ إذ وصف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ هذا التطور بأنه “لحظة GPT في عالم الرسومات”، في إشارة إلى التحول الجذري الذي قد تُحدثه التقنية في طريقة توليد الصور داخل الألعاب.

ذكاء اصطناعي يعيد تشكيل الصورة لحظيًا

تعتمد تقنية DLSS 5 على نموذج “الرسم العصبي Neural Rendering”؛ إذ يحلل ألوان الإطارات وحركتها في الزمن الحقيقي، ثم يعيد توليد المشهد بإضاءة ومواد تبدو واقعية للغاية، مع الحفاظ على بنية العناصر الأصلية داخل اللعبة. وتؤكد إنفيديا أن التقنية تعمل في بنحو لحظي، وتدعم دقة تصل إلى 4K.

وتشير الشركة إلى أن النموذج دُرّب لفهم تفاصيل معقّدة داخل المشهد، مثل الشعر والبشرة والأقمشة وظروف الإضاءة المختلفة، مما يسمح بإنتاج صور دقيقة بصريًا، تشمل تأثيرات متقدمة مثل تفاعل الضوء مع المواد وملمس الجلد شبه الشفاف.

وخلال العرض، استعرضت إنفيديا التقنية عبر ألعاب مثل Resident Evil: Requiem و Hogwarts Legacy وStarfield، إذ أظهرت التفاصيل تحسنًا واضحًا في عناصر مثل الشعر والبشرة. ومع ذلك، لم يتضح بشكل كامل مدى الفارق مقارنةً بالإصدار السابق DLSS 4.5 عند تفعيل كافة مزاياه.

وعرضت الشركة التقنية على جهاز مزود ببطاقتي GeForce RTX 5090، مع الإشارة إلى إمكانية تشغيلها مستقبلًا على بطاقة واحدة عالية الأداء.

دعم واسع من شركات الألعاب

أفادت إنفيديا بأن تقنية DLSS 5 تحظى بدعم مبكر من عدد من كبرى شركات تطوير الألعاب، منها يوبيسوفت ووارنر براذرز جيمز وكابكوم وبيثيسدا، إلى جانب شركات أخرى مثل تينسنت ونيت إيز.

وأكدت إنفيديا أن ألعابًا مثل Assassin’s Creed Shadows و Delta Force وResident Evil Requiem ستدعم التقنية عند إطلاقها.

وترى إنفيديا أن تقنية DLSS 5 تُعد خطوة نحو تقديم جودة تضاهي المؤثرات البصرية في هوليوود داخل الألعاب، دون الحاجة إلى قدرات معالجة ضخمة كما في استديوهات الإنتاج. وتصف الشركة التقنية بأنها أكبر تطوّر في صناعة الرسومات منذ ظهور تقنية تتبع الأشعة (Ray Tracing) عام 2018.

وفي ظل هذه الوعود، يبقى انتشار التقنية على نطاق واسع مرهونًا بمدى انتشارها بين المطورين وقدرة العتاد في أجهزة المستخدمين على تشغيلها بكفاءة، خاصةً مع استمرار محدودية انتشار تقنيات متقدمة مثل تتبع الأشعة بين المستخدمين حتى الآن.