واتساب تختبر إتاحة الدردشة مع الأشخاص من خارج المنصة

تعمل منصة واتساب التابعة لشركة ميتا على تطوير ميزة جديدة قد توسّع طريقة استخدام التطبيق؛ إذ تتيح للمستخدمين بدء محادثات مع أشخاص لا يملكون حسابًا في التطبيق. وبدأت الميزة، المعروفة باسم “الدردشة كضيف Guest Chat”، بالوصول إلى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية في نظامي أندرويد و iOS.

ووفقًا لتقارير صادرة من موقع WABetaInfo، فإن المستخدم يستطيع إنشاء رابط دعوة يمكن مشاركته من داخل التطبيق عبر قسم “دعوة صديق” أو من أسفل قائمة جهات الاتصال. وعند إرسال الرابط، يمكن للطرف الآخر فتحه عبر الهاتف أو متصفح الويب والانضمام إلى محادثة مؤقتة دون الحاجة إلى إنشاء حساب في واتساب.

وعند دخول المحادثة، يظهر حساب الطرف المنضم بعلامة “ضيف Guest” للدلالة على أنه ليس مستخدمًا مسجّلًا في المنصة. ومع ذلك، تؤكد واتساب أن المحادثات سوف تظل محمية بتقنية التشفير التام من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption)، بما يضمن بقاء الرسائل خاصة بين المشاركين.

وتشير المنصة إلى أن هوية المستخدم الضيف لا يمكن التحقق منها بالطريقة المعتادة للمستخدمين المسجّلين، إذ يستطيع أي شخص يمتلك رابط الدعوة الدخول إلى المحادثة. لذلك يُنصح بمشاركة الرابط بحذر والتحقق من هوية الطرف الآخر قبل تبادل أي معلومات حساسة.

قيود واسعة على حسابات الضيوف

تفرض واتساب مجموعة من القيود على رسائل الضيف؛ إذ لا يمكن للضيوف الانضمام إلى الدردشات الجماعية أو إرسال الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو والملفات والملصقات أو صور GIF؛ كما لا يمكنهم إجراء مكالمات صوتية أو مرئية أو إرسال رسائل صوتية.

وتهدف الشركة إلى إبقاء هذه المحادثات مؤقتة؛ إذ تنتهي الدردشة تلقائيًا إذا ظلت غير نشطة لمدة قدرها 10 أيام. وللاستمرار في التواصل بعد انتهاء هذه المدة، يتعين إنشاء رابط دعوة جديد ومشاركته مجددًا.

وتختبر واتساب كذلك مجموعة تحديثات أخرى، منها ميزة تتيح للأعضاء الجدد في المجموعات الاطلاع سريعًا على ملخص للمحادثات الأخيرة، كما تعمل المنصة على تجربة اشتراك مأجور لتوفير بعض المزايا المتقدمة للمستخدمين، في خطوة تشير إلى سعي واتساب إلى توسيع مصادر الإيرادات مستقبلًا.

وما زالت ميزة الدردشة كضيف متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين في النسخة التجريبية، ولم تعلن واتساب بعدُ موعد إطلاقها رسميًا لكافة المستخدمين.