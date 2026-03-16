ميتا تبحث الإطاحة بخُمس موظفيها بسبب استثمارات الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة ميتا لتسريح عدد كبير من الموظفين، في وقت تضخ فيه مليارات الدولارات لتوسيع استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأفاد موقع “بيزنس إنسايدر” نقلًا عن مصادر في الشركة بأن بعض المديرين تلقّوا طلبًا لإعداد خطط لخفض التكاليف، دون تحديد نطاق هذه الإجراءات أو توقيتها بدقة.

وتشير تقارير إلى أن عمليات التسريح قد تبدأ خلال شهر واحد فقط إذا مضت الشركة في تنفيذ الخطة.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فقد تطال عمليات التسريح نحو 20% أو أكثر من إجمالي موظفي ميتا. ومع وصول عدد العاملين في الشركة إلى نحو 79 ألف موظف بنهاية عام 2025، فإن تقليصًا بهذا الحجم قد يؤدي إلى تسريح قرابة 16 ألف موظف عبر مختلف أقسام الشركة.

وإذا تحقق هذا السيناريو، فسوف يكون أكبر خفض في القوى العاملة في الشركة منذ عام 2022 عندما سرّحت الشركة 11 ألف موظف، ثم نحو 10 آلاف موظف آخر في عام 2023. كما سرّحت ميتا في يناير الماضي نحو 1500 موظف من قسم Reality Labs المسؤول عن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

ومن جانبها، قالت الشركة على لسان المتحدث باسمها آندي ستون إن ما يُتداول “مجرد تقارير تكهنية حول سيناريوهات نظرية”، دون تأكيد أو نفي رسمي لخطط التسريح.

وتعكس هذه التطورات تحولًا أوسع في قطاع التكنولوجيا؛ إذ تضخ الشركات الكبرى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب المتخصصة مقابل تقليص بعض الوظائف التقليدية.

استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي

تخطط ميتا لاستثمار نحو 600 مليار دولار حتى عام 2028 لبناء مراكز بيانات ضخمة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وقدّمت الشركة حزم رواتب تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى أربع سنوات لاستقطاب كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى فريق “الذكاء الفائق” الجديد الذي يقوده ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Scale AI التي استحوذت ميتا عليها.

وفي إعلان النتائج المالية الأخير في يناير الماضي، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن الشركة بدأت بالفعل “تقليل مستويات الإدارة وزيادة دور الموظفين الأفراد”، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات التي كانت تتطلب فرقًا كبيرة بات ينجزها شخص واحد شديد الكفاءة.

تحديات تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي لدى ميتا

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطًا لتسريع تقدمها في سباق الذكاء الاصطناعي؛ فقد تعرضت نماذج Llama 4 لانتقادات بعد اتهامات بتقديم نتائج مضللة في بعض اختبارات الأداء، كما ألغت الشركة إطلاق النسخة الكُبرى من تلك النماذج.

ومنذ ذلك الحين يعمل فريق الذكاء الفائق في ميتا على تطوير نماذج جديدة تحمل الأسماء الرمزية Avocado و Mango، لكن تقارير تشير إلى أن أداءها لم يلبِّ التوقعات الداخلية وتأجل إطلاقها حتى شهر مايو المقبل.