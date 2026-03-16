صفقة جديدة لآبل.. الاستحواذ على شركة MotionVFX المتخصصة في المؤثرات البصرية

استحوذت شركة آبل على شركة MotionVFX المتخصصة في تطوير الإضافات والمؤثرات البصرية وأدوات الرسوم المتحركة الموجهة لبرامج تحرير الفيديو، وفي مقدمتها برنامج Final Cut Pro الذي تطوّره آبل.

وأعلنت شركة MotionVFX عبر موقعها الرسمي انضمامها إلى فريق آبل، مؤكدةً أن الخطوة تهدف إلى “تمكين صُنّاع المحتوى والمحررين من تقديم أفضل أعمالهم”. وأضافت الشركة أن فلسفتها القائمة على الجودة وسهولة الاستخدام والتصميم الجيد تتقاطع مع القيم التي تقوم عليها منتجات آبل، على حد تعبيرها.

شركة متخصصة في أدوات تحرير الفيديو

تأسست MotionVFX عام 2009 في بولندا، وهي تُطوّر مجموعة واسعة من الإضافات والقوالب والانتقالات والمؤثرات البصرية التي يستخدمها محررو الفيديو، وتدعم أدواتها برامج تحرير شهيرة مثل DaVinci Resolve و Final Cut Pro.

واكتسبت الشركة شهرة واسعة بين صُنّاع المحتوى في يوتيوب والمخرجين والمحررين في المؤسسات الإعلامية، بفضل أدواتها التي تسهّل إضافة مؤثرات ورسوم متحركة احترافية دون الحاجة إلى تصميمها من الصفر.

ومن أشهر منتجاتها إضافة mFilmLook التي توفر تأثيرات تصحيح الألوان السينمائية ومحاكاة أفلام السينما، إضافة إلى أداة mO2 التي تتيح إدراج نماذج ثلاثية الأبعاد مباشرة داخل برامج Final Cut Pro و Apple Motion، كما تقدم الشركة أداة Design Studio التي تسمح بتصفح القوالب والمؤثرات وتثبيتها مباشرة في البرامج.

تعزيز قدرات Final Cut Pro

من المتوقع أن يساعد استحواذ آبل على MotionVFX في إدماج تقنيات الرسوم المتحركة والقوالب الجاهزة في برنامج Final Cut Pro بنحو أعمق، مما قد يقلل اعتماد المستخدمين على الإضافات الخارجية.

وقد تدعم هذه الخطوة توجه آبل لتوسيع حضورها في سوق إنتاج الفيديو الاحترافي ومنافسة برامج مثل Adobe Premiere Pro، خاصةً مع توسع الشركة في خدمات الاشتراك المرتبطة بالتطبيقات الإبداعية.

وكانت آبل قد أطلقت في يناير حزمة اشتراك جديدة باسم Creator Studio تجمع تطبيقات إبداعية مثل Final Cut Pro ضمن اشتراك شهري يبلغ 13 دولارًا أو اشتراك سنوي يبلغ 129 دولارًا، في خطوة تستهدف منافسة خدمات مثل Adobe Creative Cloud.

ولم تكشف آبل عن قيمة الصفقة أو شروطها، كما لم توضح MotionVFX إذا كانت منتجاتها الحالية سوف تظل متاحة للبيع بنحو مستقل بعد الاستحواذ. وحتى الآن، ما زالت إضافات الشركة متاحة عبر موقعها ومتجرها الإلكتروني.

وانضم نحو 70 موظفًا من MotionVFX إلى آبل ضمن الصفقة، علمًا بأن الشركة كانت بالفعل شريكًا عالميًا لآبل قبل إتمام عملية الاستحواذ.