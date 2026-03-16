خريطة رقمية جديدة لمدارس تعليم القيادة تعزز مفهوم الخدمات الإلكترونية في سوريَة

شهدت سوريَة، حديثًا، خطوة نوعية نحو تطوير الخدمات المرورية الإلكترونية، مع إطلاق وزارة النقل خريطة رقمية لمواقع مدارس تعليم قيادة السيارات في مختلف المحافظات على منصة خرائط جوجل Google Maps.

وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط وصول المواطنين إلى مراكز التدريب المعتمدة، وتوفير معلومات دقيقة عن مواقع المدارس، بما يرفع مستوى تنظيم القطاع ويعزز جودة التدريب والسلامة المرورية.

وأوضح مدير مديرية إجازات السوق، محمد مصطفى العلوش، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الهدف الرئيس من إطلاق الخريطة الرقمية يكمن في تمكين المتقدمين من الوصول إلى أقرب مدرسة تعليم قيادة منهم، مع الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على إضافة نظام تقييم لكل مدرسة في مرحلة لاحقة، بحيث يتمكن المواطن من الاطلاع على مستوى جودة التدريب واختيار أنسب مدرسة لاحتياجاته.

وأكد العلوش أن إعداد هذه الخريطة جاء بالتعاون مع مديرية المعلوماتية في الوزارة، لتضمّن مواقع المدارس المعتمدة في كافة المحافظات، مع إمكانية الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت، مما يعكس توجه الوزارة نحو تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة التدريب على قيادة السيارات.

آلية استخدام مبسطة وفعّالة

تتيح الخريطة الرقمية للمستخدمين آلية استخدام مبسطة، إذ يمكن الضغط على التسمية التوضيحية ضمن الخريطة واختيار المحافظة المطلوبة، لتظهر بعدها جميع مدارس تعليم القيادة في تلك المحافظة، مع عرض الموقع الجغرافي لكل مدرسة على حدة وخيارات الحصول على مسار الوصول إليها.

وهذه الميزة تجعل من السهل على المواطن تتبع الطريق والوصول إلى المدرسة دون صعوبات، بما يعزز من فعالية الخدمة ويقلل الوقت والجهد المبذول.

وأشار العلوش إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتنظيم عمل مدارس تعليم القيادة، بما يسهم في رفع مستوى التدريب وتعزيز السلامة المرورية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث منظومة منح إجازات القيادة وتحسين خدمات التدريب، من خلال تنظيم آليات التدريب والفحص ومتابعة جودة التعليم المقدم في المدارس.

تحول رقمي يعزز السلامة المرورية

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة خطوات رقمية تتخذها وزارة النقل السورية لتحديث منظومة خدماتها، بما يتماشى مع التحول الرقمي العالمي في قطاع النقل والتدريب على القيادة.

ومع اعتماد مثل هذه الأدوات الرقمية، يصبح المواطن جزءًا من تجربة أكثر شفافية وسلاسة، تضمن اختيار أفضل المدارس وتسهيل الوصول إليها، مع مساهمة مباشرة في رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن نقص التدريب.