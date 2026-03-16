تصميم لن يتغير.. آبل ترفض التراجع عن أكبر تغيير في واجهة أنظمة تشغيلها

تعتزم شركة آبل مواصلة تطوير تصميم “الزجاج السائل Liquid Glass” في واجهة أنظمتها التشغيلية، حتى مع الانتقادات التي رافقت إطلاقه؛ إذ تشير تقارير حديثة إلى أن الشركة لا تخطط للتخلي عن التصميم، بل ستعمل على تحسينه تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

وكانت آبل قد استعرضت الواجهة الجديدة لأول مرة خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC العام الماضي، ضمن عملية تحديث واسعة لكافة أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وبينما ركزت شركات التقنية الكبرى آنذاك على مزايا الذكاء الاصطناعي، اتجهت آبل إلى إعادة تصميم واجهة الاستخدام بنحو جذري عبر أسلوب بصري يعتمد على التأثيرات الزجاجية والشفافية.

وقد حظي التصميم بإشادة مبدئية، لكنه تلقى أيضًا آراء متباينة من المستخدمين والمطورين، مما أثار تكهنات حول احتمال تراجع الشركة عنه والعودة إلى التصميم السابق.

ونفى تقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ التكهنات السابقة، وأكّد التقرير أن تصميم Liquid Glass باقٍ في خطط آبل المستقبلية.

وأفاد التقرير بأن الشركة استثمرت سنوات من العمل لتطوير الواجهة الجديدة، التي تستند جزئيًا إلى المفاهيم التصميمية المستخدمة في نظام نظارة آبل visionOS. وبسبب المدة الطويلة التي استغرقها تطويرها، فإن أي تراجع عنها قد يتطلب سنوات إضافية لإعادة تصميم الواجهة من جديد.

وأوضح التقرير أن فريق الإدارة التنفيذية في آبل دعم المشروع بالكامل خلال مراحل تطويره، ولم تظهر مؤشرات على وجود معارضة داخلية من المصممين بشأن اعتماد التصميم الجديد.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الواجهة ما زالت بحاجة إلى تحسينات، خاصةً فيما يتعلق بوضوح النصوص وطريقة تداخل العناصر الشفافة مع الأيقونات والمحتوى. وتبدو هذه التحديات أكثر وضوحًا في أجهزة ماك وساعة آبل مقارنةً بتجربة الاستخدام في أجهزة آيفون وآيباد.

ومن المتوقع أن تطلق آبل سلسلة من التعديلات التدريجية على تصميم Liquid Glass خلال الأعوام المقبلة، على غرار التحسينات المتواصلة التي شهدها نظام iOS 7 بعد إطلاقه.

وقد بدأت الشركة بالفعل إدخال تعديلات محدودة في النسخة التجريبية iOS 26.4، منها إضافة خيارات تقلل تأثيرات الشفافية في الواجهة.

وتأتي هذه التطورات بعد مغادرة آلان داي، المسؤول عن تصميم الواجهة الجديدة في آبل، إلى شركة ميتا.