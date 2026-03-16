آبل تكشف عن AirPods Max 2.. معالج جديد وترجمة فورية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة آبل سماعاتها اللاسلكية الجديدة AirPods Max 2، مع مجموعة من التحسينات التقنية، وفي مقدمتها معالج H2 الجديد، إلى جانب تطوير قدرات إلغاء الضوضاء وجودة الصوت وإضافة مزايا ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتحافظ السماعات الجديدة على التصميم العام للجيل السابق؛ إذ تركز التحديثات أساسًا على العتاد الداخلي وتقنيات المعالجة الصوتية. وتقول آبل إن المعالج الجديد يرفع كفاءة الإلغاء النشط للضوضاء بنحو 1.5 مرة مقارنةً بالإصدار الأصلي الذي طُرح عام 2020، مع تحسين وضع الشفافية ليبدو الصوت المحيط طبيعيًا بنحو أكبر.

وتدعم سماعات AirPods Max 2 مجموعة من المزايا الذكية، منها Adaptive Audio التي تضبط تلقائيًا مستويات إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية وفق البيئة المحيطة، إضافةً إلى ميزة Conversation Awareness التي تخفض مستوى الصوت عند بدء المستخدم الحديث مع شخص قريب.

وأضافت آبل ميزة “الترجمة الحية Live Translation” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي تترجم الكلام لحظيًا إلى اللغة المفضلة للمستخدم في أثناء المحادثات المباشرة. وتضم السماعات أيضًا ميزة “عزل الصوت Voice Isolation” التي تعزل صوت المستخدم خلال المكالمات، وتقلل الضجيج المحيط، إلى جانب ميزة تقلل الأصوات العالية في البيئة المحيطة تلقائيًا لحماية تجربة الاستماع.

وتشمل التحسينات أيضًا ميزة Personalized Volume التي تضبط مستوى الصوت تلقائيًا وفق البيئة المحيطة وتفضيلات المستخدم مع مرور الوقت، إضافةً إلى دعم التحكم في الإيماءات للرد على سيري عبر هز الرأس أو الإيماء بالموافقة.

وعلى صعيد جودة الصوت، تعتمد السماعات مضخمًا صوتيًا عالي النطاق الديناميكي لتحسين نقاء الصوت، مع تحسين تجربة الصوت المكاني وتقليل زمن تأخر الصوت اللاسلكي.

ومن ناحية الاتصال، تدعم السماعات البلوتوث 5.3 بدلًا من إصدار 5.0 في الجيل السابق، مع استمرار وجود منفذ USB-C للشحن وتشغيل الصوت العالي الجودة غير المضغوط.

وتوفر السماعات عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة من الاستماع مع تفعيل إلغاء الضوضاء النشط، وهي المدة ذاتها التي يقدمها الجيل السابق. ومن المزايا الجديدة أيضًا التحكم في الكاميرا، إذ يستطيع المستخدم الضغط على زر Digital Crown لالتقاط الصور أو بدء تسجيل الفيديو عبر أجهزة آيفون أو آيباد.

وتتوفر سماعات AirPods Max 2 بعدة ألوان، منها الأزرق والأسود والبنفسجي والبني والبرتقالي، مع استمرار وجود حافظة Smart Case في علبة الشراء.

وتفتح آبل باب الحجز الأولي للسماعات ابتداءً من 25 مارس عبر موقعها الإلكتروني، على أن تصل إلى الأسواق مطلع الشهر المقبل. ويبلغ سعر السماعات 550 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر الإصدار السابق نفسه.