منصة بُناة: جسر رقمي لربط الكفاءات التطوعية بالمؤسسات الحكومية في سوريَة

في ظل المتغيرات المتسارعة التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، تبرز أهمية المنصات الرسمية كأدوات فعالة لإدارة الموارد البشرية وتنظيم الجهود الجماعية.

ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة التنمية الإدارية في سوريَة، حديثًا، المنصة الوطنية التطوعية التي تحمل اسم “بُناة”، تحت شعار “طاقات سورية نحو أثر مستدام”.

ولا تعد هذه الخطوة مجرد مبادرة اجتماعية تقليدية، بل هي مشروع تقني يسعى إلى إعادة هيكلة مفهوم التطوع في البلاد عبر بوابة التحول الرقمي، وربط الكفاءات الشابة بالمؤسسات الحكومية من خلال بيئة سحابية موحدة.

كسر نمطية التطوع التقليدي عبر “التصديق الرقمي”

في هذا السياق أوضح مدير المنصة، همّام اليغشي، في تصريحات صحفية، أنّ منصة بُناة صُممت لتتجاوز المفهوم الكلاسيكي للتطوع المقتصر على الأعمال الخدمية الميدانية.

فالقيمة المضافة هنا تكمن في الاعتماد على تقنيات التصديق الرقمي (Digital Certification) كوسيلة أساسية للتحقق من الهوية والموثوقية.

وهذا النظام يضمن أن البيانات المدخلة للمتطوعين – من أرقام وطنية ووثائق شخصية – تمر بعملية تدقيق رقمي صارمة، مما يخلق قاعدة بيانات موثوقة تتيح للمؤسسات اختيار الكفاءات بناءً على الجدارة والاختصاص التقني أو الأكاديمي، وليس فقط الرغبة في المساعدة.

هندسة المنصة: واجهة موحدة لإنهاء الفجوة التنظيمية

من الناحية التقنية والتركيبية، تأتي منصة بُناة لتعالج مشكلة “الجزر المنعزلة” التي كانت تعاني منها المؤسسات الحكومية.

فسابقًا، كانت كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، مما يشتت جهود الشباب ويجبرهم على البحث في منصات وتطبيقات متعددة.

وتعمل منصة بُناة اليوم كـ “محطة واحدة” (One-Stop Shop) تعرض كافة الفرص التطوعية المتاحة في الدولة، وتتضمن رحلة المستخدم داخل التطبيق خطوات متسلسلة تحفظ الشفافية:

التصفح كزائر : للاطلاع على الفرص المتاحة (User Experience).

: للاطلاع على الفرص المتاحة (User Experience). التوثيق الرسمي : إدخال البيانات الشخصية والرقم الوطني لضمان الأمان السيبراني للبيانات.

: إدخال البيانات الشخصية والرقم الوطني لضمان الأمان السيبراني للبيانات. المطابقة الذكية : دراسة الطلبات وفق معايير (الاختصاص، والجغرافيا، والخبرة).

: دراسة الطلبات وفق معايير (الاختصاص، والجغرافيا، والخبرة). نظام الاعتراض: توفير قناة رقمية مخصصة للشكاوى والرد المبرر على الطلبات المرفوضة، مما يعزز ثقة المستخدم في النظام البرمجي للمنصة.

التطوع عن بُعد: جسر رقمي مع المغتربين

وفي المنحى ذاته، فإن أحد أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في التقرير التقني للمنصة هو إتاحة “التطوع الافتراضي” (Remote Volunteering).

فتلك الميزة تفتح الباب أمام السوريين في المغترب لتقديم خبراتهم التقنية والعلمية للمؤسسات الداخلية دون الحاجة للتواجد الفيزيائي.

وهذا النوع من المساهمات، الذي يشمل تنفيذ مهام رقمية أو تقديم تدريبات تخصصية عبر الإنترنت، يمثل استثمارًا في “العقول المهاجرة” ويوظف أدوات التواصل الحديثة لنقل المعرفة (Knowledge Transfer) إلى الكوادر المحلية، مما يساهم في رفع جودة العمل الحكومي وتحديثه.

الشهادات الإلكترونية وتعزيز المسار المهني

من جانب آخر، كشف القائمون على منصة بُناة عن توجه جاد نحو إصدار شهادات خبرة ومشاركة إلكترونية (E-Certificates) للمتطوعين بعد استيفاء عدد معين من الساعات.

ففي عالم التوظيف الحديث، أصبحت هذه الشهادات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من السيرة الذاتية (CV)، حيث تمنح الخريجين الجدد ميزة تنافسية عند دخول سوق العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، كونها تثبت انخراطهم المبكر في بيئة عمل حقيقية ومنظمة.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم الطموحات الكبيرة، لا يخلو الطريق من تحديات تقنية وإدارية، حيث تتمثل أبرز التحديات الحالية في:

توسيع الربط الشبكي: ضمان انضمام كافة الجهات الحكومية للمنصة وتحديث بياناتها دوريًا. نشر الثقافة الرقمية: تحفيز الشباب على استخدام المنصة كأداة رسمية لبناء مستقبلهم المهني. الاستدامة: تحويل الطاقات من مجرد “مبادرات مؤقتة” إلى “أثر مستدام” يسهم في تطوير البنية التحتية للمؤسسات.

وتستهدف وزارة التنمية الإدارية في المرحلة المقبلة زيادة الانتشار داخل الجامعات السورية، وتعزيز التعاون مع الخبراء التقنيين، مما يجعل من، منصة بُناة، نموذجًا وطنيًا لكيفية تطويع التكنولوجيا لخدمة التنمية المجتمعية وتنمية الموارد البشرية في ظروف معقدة.

خلاصة القول، تمثل منصة بُناة نقلة نوعية في إدارة العمل التطوعي، حيث تنقله من العفوية والعشوائية إلى المؤسساتية الرقمية.

وفي حال استمر تطوير المزايا التقنية للمنصة، فقد تصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية لكيفية إدارة “الثروة البشرية” عبر حلول برمجية مبتكرة.