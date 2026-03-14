أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف سامسونج Galaxy S26

بدأت سامسونج إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 عالميًا مع حزمة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي توسّع قدرات منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها المعروفة باسم Galaxy AI، في خطوة تهدف إلى تحويل الهاتف من جهاز يستجيب للأوامر إلى مساعد رقمي يتوقع احتياجات المستخدم ويتعامل معها تلقائيًا.

وتُعد السلسلة الجديدة – التي تضم هواتف Galaxy S26 و +S26 و S26 Ultra – الجيل الثالث من هواتف سامسونج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تركيز أكبر على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي “الوكيل” القادر على تنفيذ المهام المعقدة في الخلفية دون تدخل مباشر من المستخدم.

ذكاء اصطناعي يتوقع احتياجات المستخدم

تُعد أبرز ميزة في السلسلة الجديدة Now Nudge، وهي أداة تعتمد على تحليل سياق الاستخدام داخل الهاتف. فعندما يتلقى المستخدم رسالة حول موعد لقاء مثلًا، يفحص النظام المحادثة والتقويم تلقائيًا ويقترح إجراءً مناسبًا، مثل إضافة الموعد، أو التنبيه بتعارضه مع مواعيد أخرى، دون الحاجة إلى فتح تطبيقات إضافية.

وتعتمد هذه التجربة على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، الذي يعزز أداء وحدة المعالجة العصبية المسؤولة عن المزايا الذكية بنحو 39% مقارنةً بالجيل السابق، مما يسمح بتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو دائم دون استهلاك مفرط للطاقة.

Gemini يتحول إلى وكيل ذكي داخل الهاتف

تعزز سامسونج شراكتها مع جوجل عبر إدماج مساعد Gemini بنحو أعمق في النظام. ويتيح التحديث الجديد للمساعد تنفيذ مهام متعددة الخطوات تلقائيًا، مثل إنشاء قائمة تسوق أو طلب وجبة أو حجز سيارة أجرة. ويعمل Gemini في الخلفية في أثناء مواصلة المستخدم استخدام الهاتف، مع إمكانية متابعة تقدّم المهمة عبر الإشعارات والتدخل في أي لحظة.

ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة أولًا في هواتف Galaxy S26 وأجهزة بكسل 10 في الولايات المتحدة وكوريا، مع دعم أولي لبعض تطبيقات توصيل الطعام والتسوق وخدمات النقل.

تطوير ميزة “التدوير للبحث”

حصلت ميزة “التدوير للبحث Circle to Search” على تحديث جديد يسمح بالبحث عن عدة عناصر داخل الصورة في الوقت نفسه؛ فعند تحديد صورة لزي كامل مثلًا، يمكن للنظام تعرّف كل قطعة على حدة – من السترة إلى الحذاء – ثم عرض نتائج البحث لكل عنصر، مع إمكانية تجربة الملابس افتراضيًا.

نظام ذكي لكشف الاحتيال

تضيف سامسونج بالتعاون مع جوجل أيضًا أداة جديدة إلى تطبيق الهاتف لرصد عمليات الاحتيال اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد الميزة على تحليل أنماط الكلام في أثناء المكالمات لاكتشاف أساليب الاحتيال الشائعة، ثم تنبيه المستخدم في الوقت الحقيقي إذا ظهرت مؤشرات على محاولة خداع. وتعمل هذه التقنية محليًا في الجهاز لضمان الخصوصية، كما لا تُفعّل في أثناء المكالمات مع جهات الاتصال المحفوظة. وتُستخدم التقنية نفسها لاكتشاف الرسائل الاحتيالية داخل تطبيق الرسائل من جوجل.

تصوير معتمد على الذكاء الاصطناعي

في جانب التصوير، أدمجت سامسونج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التصوير، بدءًا من التقاط الصورة وصولًا إلى تحريرها؛ إذ يستخدم الهاتف معالج صور مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتحسين ألوان البشرة وتفاصيل الشعر ودقة الألوان في الوقت الفعلي، حتى في الكاميرا الأمامية.

وطوّرت سامسونج أداة Photo Assist لتتيح تعديل الصور عبر أوامر نصية مباشرة، مثل تحويل صورة نهارية إلى ليلية أو إعادة إنشاء عناصر مفقودة في المشهد.

خصوصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعتمد التجربة الجديدة أيضًا على نظام Personal Data Engine الذي يحلل بيانات الاستخدام لتخصيص التجربة، مع تشفير بيانات التطبيقات باستخدام منصة الأمان Samsung Knox.

وتضيف سامسونج ميزة Privacy Alerts التي تستخدم التعلم الآلي لتنبيه المستخدم عندما يحاول تطبيق الوصول إلى بيانات حساسة، مثل الموقع الدقيق أو سجل المكالمات، بطريقة غير معتادة.