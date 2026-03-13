Perplexity تطلق “Personal Computer”.. وكيل ذكاء اصطناعي يعمل على مدار الساعة

كشفت شركة Perplexity عن أداة جديدة تحمل اسم “Personal Computer”، وهي وكيل ذكاء اصطناعي مصمم للعمل بنحو متواصل عبر جهاز حاسوب محلي، بهدف تنفيذ المهام اليومية للمستخدم مثل إدارة البريد الإلكتروني وإعداد العروض التقديمية والتحكم في التطبيقات.

وتعتمد الأداة على تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي عبر حاسوب مُخصص – مثل Mac mini – متصل بالتطبيقات والملفات المحلية للمستخدم إضافةً إلى خوادم الشركة. ويمكن التحكم في النظام من بُعد من أي جهاز، مما يجعله أشبه بـ”وكيل رقمي” ينفذ المهام نيابةً عن المستخدم على مدار الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أرافيد سيرينيفاس إن النظام يُعد “وكيلًا رقميًا لا ينام”، في إشارة إلى قدرته على العمل بنحو دائم وتنفيذ الأوامر دون توقف.

وتعتمد الأداة الجديدة على منصة Perplexity Computer التي أطلقتها الشركة في فبراير الماضي، وهي تجمع عدة نماذج ذكاء اصطناعي في نظام واحد يعمل كوحدة إنتاجية رقمية قادرة على تنفيذ مهام متنوعة.

وخلال عرض توضيحي، أظهرت الشركة كيف يمكن للمستخدم استخدام الأداة كمساعد افتراضي متقدم، عبر كتابة الأوامر أو التحدث إليها مباشرةً. وتشمل المهام التي يمكن للنظام تنفيذها صياغة رسائل بريد، وتحويل التقارير إلى عروض تقديمية، أو ترتيب المرشحين لوظيفة ما.

مزايا أمان وتحكم

تؤكد الشركة أن النظام يتضمن مجموعة من أدوات الأمان، منها زر إيقاف فوري (Kill Switch) لتعطيل النظام عند الحاجة، إضافةً إلى سجل نشاط كامل يتيح للمستخدم مراجعة كافة العمليات التي نفّذها الذكاء الاصطناعي، كما يتيح النظام الموافقة الأولية على الإجراءات الحساسة أو التراجع عنها لاحقًا.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بأنظمة الوكلاء الذكية، التي تواجه انتقادات تتعلق باستهلاك الموارد والأخطار الأمنية.

نسخة للشركات وربط مع مئات الأدوات

تعمل Perplexity AI أيضًا على إصدار نسخة موجهة للشركات تدعم الاتصال بأكثر من 400 أداة وخدمة مؤسسية مثل Salesforce و Snowflake. وتزعم الشركة أن هذه المنظومة ساعدتها داخليًا على إنجاز ما يعادل 3.25 سنوات من العمل خلال أربعة أسابيع فقط.

ويتطلب استخدام الخدمة الاشتراك في باقة Max التي يبلغ سعرها 200 دولار شهريًا. وحتى الآن لم تُطرح الأداة بنحو رسمي؛ إذ تتيح الشركة التسجيل عبر قائمة انتظار للحصول على وصول مبكر إليها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه المنافسة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مشاريع مشابهة مثل أداة OpenClaw، التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالأنظمة القادرة على تنفيذ المهام بنحو مستقل.