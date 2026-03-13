iPhone 17e.. أبرز المزايا في هاتف آبل الاقتصادي الجديد

بدأت آبل طرح هاتف آيفون الاقتصادي الجديد iPhone 17e في الأسواق حول العالم بعد نجاح الإصدار السابق iPhone 16e الذي طرحته العام الماضي كبديل لسلسلة iPhone SE القديمة.

ويأتي هاتف iPhone 17e الجديد بمجموعة من التحسينات التي تعزّز موقعه ضمن سلسلة آيفون؛ إذ يركّز على تقديم تجربة أقرب إلى هواتف آيفون الرائدة، مع إضافة بعض التعديلات والتحسينات في الأداء والشحن وسعة التخزين، وسوف نلقي عليها الضوء باختصار في هذا المقال.

معالج A19 أبرز ترقية

يأتي هاتف iPhone 17e بمعالج A19 الأحدث من آبل، خلفًا لمعالج A18 المُستخدم في الجيل السابق، وهو أيضًا المعالج نفسه المُستخدم في هاتفي آيفون 17 وآيفون 17 آير.

ويمنح المعالج الجديد قدرة معالجة أعلى، مع تحسينات تظهر بنحو خاص في معالجة الصور والألعاب والمهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل نظام iOS.

ومن الجدير بالذكر أن الزيادة في الأداء لا تشكّل قفزة كبيرة مقارنةً بالجيل السابق، لكنها ترقية تدريجية تهدف إلى إطالة عمر الهاتف ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

MagSafe .. أول مرة في الفئة الاقتصادية

من أبرز التحسينات في الهاتف الجديد دعم تقنية آبل MagSafe، وهي ميزة لم تكن متاحة في الإصدار السابق iPhone 16e؛ إذ اقتصر الشحن اللاسلكي على معيار Qi بقوة قدرها 7.5 واط، في حين يدعم iPhone 17e الشحن بقدرة تصل إلى 15 واط، مما يعني مضاعفة سرعة الشحن اللاسلكي.

وتتيح تقنية MagSafe استخدام مجموعة واسعة من الملحقات المغناطيسية مثل قواعد الشحن، وحوامل السيارات، والمحافظ، والأغطية المتوافقة مع النظام.

سعة تخزين أكبر دون زيادة في السعر

رفعت آبل سعة التخزين الأساسية في الهاتف إلى 256 جيجابايت بدلًا من 128 جيجابايت في الجيل السابق، أي بزيادة قدرها 100% في السعة الأساسية.

وتحافظ الشركة مع ذلك على السعر الابتدائي نفسه تقريبًا عند 600 دولارٍ، مما يجعل الهاتف خيارًا أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف لتخزين الصور والفيديو والتطبيقات.

مودم جديد واتصال أكثر كفاءة

يتضمّن هاتف iPhone 17e مودم الاتصال الخلوي الجديد C1X، وهو نسخة مُحسَّنة من مودم آبل C1 المُستخدم في iPhone 16e. ويقدّم المودم كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة واستقرارًا أعلى في الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، مما يؤدي إلى أداء أكثر ثباتًا في أثناء استخدام البيانات الخلوية مثل بث الفيديو أو الألعاب عبر الإنترنت.

الكاميرا والشاشة والبطارية.. لا تغييرات ملحوظة

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية دقتها 48 ميجابكسل مع تحسينات في معالجة الصور بفضل المعالج الجديد، وتتيح الكاميرا التقاط صور عالية الدقة مع إمكانية تكبير بصري حتى مرتين عبر الاستفادة من المستشعر الكبير، إضافةً إلى تحسينات في تصوير البورتريه والفيديو.

وأما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع نظام TrueDepth الذي يدعم ميزة تعرّف الوجه Face ID.

ويضم الهاتف شاشة Super Retina XDR OLED بقياس قدره 6.1 إنشات، مع دعم تقنية HDR وتقنية True Tone لضبط الألوان وفق الإضاءة المحيطة، وتبقى الشاشة بتردد قدره 60 هرتزًا فقط، وتظل تقنيات التحديث الأعلى مثل ProMotion حصرية للإصدارات الأغلى ثمنًا في سلسلة آيفون.

ومن الملاحظ أن الشاشة باتت محمية بطبقة Ceramic Shield 2 الجديدة، وتقول آبل إنها توفّر مقاومة للخدوش أفضل بنحو ثلاث مرات مقارنةً بالجيل السابق، إضافة إلى تقليل الانعكاسات. ويأتي الهاتف كذلك بإطار من الألمنيوم مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

ويظل أيضًا البطارية عمر البطارية كما هو، إذ يمكن للبطارية الصمود حتى 26 ساعة من تشغيل الفيديو، وهو الرقم نفسه تقريبًا في الجيل السابق.

واستنادًا لما سبق، فلا توجد فوارق كُبرى بين هاتف آيفون 17e والإصدار السابق على مستوى الكاميرا والشاشة والبطارية.

iPhone 17e.. هل هو خيار مناسب؟

يُعد iPhone 17e خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يملكون إصدارات قديمة من آيفون، إذ تقدّم الترقيات في الأداء والشحن والتخزين والكاميرا تحسنًا واضحًا مقارنةً بالأجهزة القديمة.

ويشكّل الهاتف أيضًا مدخلًا مناسبًا للمستخدمين الذين يودون شراء هواتف آيفون لأول مرة؛ إذ يجمع بين معالج حديث ومزايا مثل MagSafe وسعة تخزين كبيرة، مما يجعله قابلًا للاستخدام لعدة سنوات دون التفكير في الترقية مجددًا.

وفي المقابل، قد يظل أيضًا الإصدار السابق iPhone 16e خيارًا جيدًا إذا توفّر بسعر منخفض في بعض المتاجر، خاصةً لمن لا يهتم بميزة MagSafe أو بسعة التخزين، لكن إذا كان فارق السعر محدودًا، فإن iPhone 17e سيكون أفضل خيار على المدى الطويل.

يُذكر أن هاتف iPhone 17e بات متاحًا في الأسواق بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي في السوق العالمية، و 2600 درهم في الإمارات العربية المتحدة، و 2800 ريال في المملكة العربية السعودية.