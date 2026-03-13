ميتا تؤجّل إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي بعد نتائج مخيبة في الاختبارات

أجّلت شركة ميتا إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي، الذي يحمل الاسم الرمزي “أفوكادو Avocado”، بعدما كشفت اختبارات داخلية أنه لا يرقى إلى مستوى النماذج الرائدة لدى منافسين مثل جوجل و OpenAI وأنثروبيك.

وكان من المقرر طرح النموذج في منتصف مارس 2026، لكن الموعد تأجل إلى مايو على الأقل، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة.

ووفق الاختبارات الداخلية، فقد أظهر “Avocado” أداءً أفضل من نموذج ميتا السابق، كما تفوّق على نموذج Gemini 2.5 من جوجل، لكنه لم يتمكن من مجاراة قدرات Gemini 3.0 في مهام الاستدلال المنطقي والبرمجة والكتابة.

ودفعت هذه النتائج إدارة الشركة إلى بحث خيار شراء ترخيص نماذج Gemini مؤقتًا لدعم منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ذلك حتى الآن.

ويأتي التأجيل في وقت تحتدم فيه المنافسة في سوق النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، التي تشكّل الأساس لتطوير روبوتات الدردشة وأدوات البرمجة ومولدات الفيديو والصور. وقد ضخّ الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرج مليارات الدولارات لتعزيز موقع الشركة في هذا السباق؛ إذ استثمرت الشركة 14.3 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Scale AI، وعيّنت رئيسها التنفيذي ألكسندر وانغ لقيادة قسم الذكاء الاصطناعي المتقدم.

ويقود وانغ مختبرًا جديدًا داخل الشركة يحمل اسم TBD Lab، ويعمل على تطوير عدة نماذج تحمل أسماء فواكه بنحو رمزي، منها “أفوكادو Avocado”، إضافةً إلى نموذج آخر يحمل الاسم الرمزي “مانجو Mango” مخصص لتوليد الصور والفيديو. كما تخطط ميتا لإطلاق نموذج أكثر تقدمًا يحمل الاسم الرمزي “بطيخ Watermelon” في مرحلة لاحقة.

ومع أن ميتا قد حققت انتشارًا واسعًا في البداية عبر نماذج Llama المفتوحة المصدر، فإن الزخم قد تراجع بعد إطلاق نماذج Llama 4 العام الماضي. وتشير تقارير إلى أن الشركة قد تعيد النظر في إستراتيجيتها القائمة على إتاحة النماذج كمصدر مفتوح؛ إذ يدرس بعض قادتها التحول إلى نماذج مغلقة للحفاظ على القدرة التنافسية.

وأكدت ميتا في بيان أن تحديثات جديدة للذكاء الاصطناعي ستصل “قريبًا جدًا”، مشيرةً إلى خطط لإطلاق عدة نماذج جديدة خلال العام الجاري، في إطار سعيها إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة القدرات قد تشكّل بداية “عصر جديد للبشرية”، بحسب زوكربيرج.