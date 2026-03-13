منصة غياث الرقمية: كيف تعيد البيانات المناخية تشكيل إدارة الزراعة في سوريَة؟

يشهد القطاع الزراعي في سوريَة اهتمامًا متزايدًا بتبني الأدوات الرقمية التي تساعد في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات المناخية.

وفي هذا المنحى، برز إطلاق المنصة الوطنية للهطولات المطرية “غياث” بوصفها خطوةً تقنيةً تهدف إلى إدخال البيانات المناخية الدقيقة في صميم عملية التخطيط الزراعي، بما يدعم المزارعين والجهات المختصة بمعلومات محدثة تساعد في بناء قرارات أكثر دقة وفعالية.

منصة رقمية لدعم التحول في الزراعة

وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الزراعة السوري، أمجد بدر ، في تصريحات صحفية ، أن إطلاق منصة غياث يعد محطةً مهمةً في مسار التحول الرقمي في القطاع الزراعي في سوريَة، ويقدم نموذجًا واضحًا لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الزراعية وتحسين إدارة الموارد المائية.

وتعتمد المنصة على فكرة جمع و تحليل بيانات الهطولات المطرية وتقديمها للمستخدمين بصيغة مبسطة وقابلة للاستخدام العملي، سواء للمزارعين أو للكوادر الفنية وصنّاع القرار.

وأوضح الوزير بدر أن المنصة تسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشأن كميات الأمطار وتوزعها الجغرافي، مما يساعد في بناء قرارات زراعية قائمة على معلومات علمية، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الري ومراقبة فترات الجفاف، إضافةً إلى إمكانية حساب كميات مياه الري اللازمة وفق مراحل نمو المحاصيل.

خدمات رقمية للمزارعين وصنّاع القرار

تقدم منصة غياث مجموعة خدمات رقمية تهدف إلى تحسين فهم الواقع المناخي وتأثيراته في الزراعة، وتشمل هذه الخدمات إصدار نشرة يومية للهطولات المطرية تعرض كمية الهطول في أقرب محطة رصد إلى المستخدم، إضافةً إلى أدوات لمراقبة فترات الجفاف وتحديد تواريخها، مما يساعد في تقييم مدى تعرض المحاصيل للإجهاد المائي.

كما توفر المنصة حاسبة الري التكميلي التي تساعد المزارعين في تحديد كمية المياه المناسبة لكل مرحلة من مراحل نمو المحاصيل، الأمر الذي يدعم الاستخدام الرشيد للمياه في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

شبكة رصد مناخي واسعة

من الناحية التقنية تستند المنصة إلى شبكة واسعة من محطات الرصد المناخي، إذ صُممت لمراقبة وتحليل الهطولات المطرية عبر شبكة تضم 166 محطة رصد فعّالة موزعة في مختلف المناطق السورية.

وتغذي هذه المحطات النظام ببيانات محدثة بصورة مستمرة، مما يسمح بتقديم صورة دقيقة عن توزع الأمطار في البلاد.

كما توفر المنصة خرائط تفاعلية تظهر مواقع محطات الرصد ومناطق الاستقرار المطري، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات المناخية بسهولة ووضوح، سواء عبر المتخصصين في القطاع الزراعي أو عبر المزارعين أنفسهم.

تحليل البيانات المناخية وأرشفتها

ولا يقتصر دور المنصة على عرض البيانات الحالية، بل يتجاوز ذلك إلى توفير تحليل إحصائي وأرشفة تاريخية لبيانات الهطولات المطرية. ويتيح هذا الأرشيف دراسة الأنماط المناخية عبر العديد من السنوات، وهو عنصر مهم في تحليل الاتجاهات طويلة المدى المرتبطة بتغير المناخ.

ويساعد توفر هذه البيانات الباحثين والخبراء الزراعيين في فهم التغيرات التي طرأت على أنماط الأمطار، الأمر الذي يدعم تطوير إستراتيجيات زراعية أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.

خطوة لتعزيز الزراعة القائمة على البيانات

ويمثل إدخال هذه الأدوات الرقمية تحولًا مهمًا في طريقة إدارة الزراعة في سوريَة، إذ اعتمدت العديد من القرارات الزراعية تاريخيًا على الخبرة المحلية أو التقديرات العامة للهطولات، ومن ثم فإن استخدام البيانات الرقمية الدقيقة يمنح المزارع وصانع القرار قدرةً أكبر على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بتذبذب الأمطار أو فترات الجفاف.

كما يعزز هذا التوجه كفاءة التخطيط الزراعي، ويحد من المخاطر المرتبطة بتذبذب الهطولات المطرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

شراكات لتطوير البنية الرقمية الزراعية

ويأتي تطوير منصة غياث بالتعاون مع مؤسسة، مدد للتنمية وبناء السلام (MDP)، في إطار توجه وزارة الزراعة نحو اعتماد نهج التحول الرقمي في أعمالها وتعزيز اتخاذ القرار المبني على الأدلة والمعطيات.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا نحو بناء منظومات بيانات زراعية ومناخية متكاملة في سوريَة، إذ تشكل البيانات الدقيقة الأساس لأي تطبيقات رقمية مستقبلية في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد الطبيعية.

وفي المحصلة تقدم منصة غياث نموذجًا عمليًا لتوظيف التكنولوجيا في مواجهة التحديات الزراعية والمناخية في سوريَة، إذ تساعد في الانتقال من مرحلة التخمين إلى مرحلة الاعتماد على تحليل البيانات في تعزيز كفاءة التخطيط الزراعي، كما تدعم قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التقلبات المناخية وتحقيق استقرار أكبر في الإنتاج.