مايكروسوفت تكشف عن Copilot Health.. أداة ذكية لتحليل السجلات الصحية والبيانات الطبية

كشفت شركة مايكروسوفت عن أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم Copilot Health، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في فهم سجلاتهم الطبية وتاريخهم الصحي وبيانات اللياقة البدنية الصادرة عن الأجهزة القابلة للارتداء، شريطة منح الأداة إذن الوصول إلى تلك المعلومات.

وتوضح الشركة أن الأداة ستعمل داخل مساحة منفصلة وآمنة ضمن تطبيق Copilot، وهي تسعى إلى تقديم رؤى وتحليلات تساعد المستخدمين في فهم حالتهم الصحية بنحو أشمل، بما يتيح لهم طرح أسئلة أكثر دقة على الأطباء خلال الزيارات الطبية.

تحليل شامل للبيانات الصحية

بحسب مايكروسوفت، فإن أداة Copilot Health تدمج بيانات النشاط البدني واللياقة والنوم من أكثر من 50 جهازًا قابلًا للارتداء، منها ساعات آبل وأجهزة Oura Ring و Fitbit وغيرها.

ويمكن للأداة الوصول إلى السجلات الصحية عبر منصة HealthEx، التي توفر بيانات من أكثر من 50 ألف مستشفى ومؤسسة رعاية صحية في الولايات المتحدة، وتشمل ملخصات الزيارات الطبية وتفاصيل الأدوية ونتائج الفحوصات.

وتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لتحويل هذه البيانات المتفرقة إلى صورة متكاملة للحالة الصحية. فعلى سبيل المثال: قد تساعد الأداة المستخدم في فهم الأسباب المحتملة لاضطرابات النوم أو التغيرات في النشاط البدني.

وتشير مايكروسوفت إلى أن المستخدمين يطرحون أكثر من 50 مليون سؤال صحي يوميًا عبر منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Copilot و Bing. وتقول الشركة إنها حسّنت موثوقية الإجابات عبر الاعتماد على معلومات من منظمات صحية موثوقة في أكثر من 50 دولة.

وتتضمن الإجابات مصادر موثقة وروابط مباشرة للمراجع العلمية، إضافة إلى بطاقات معلومات صحية أعدها خبراء من جامعة هارفارد.

تطمينات بشأن الخصوصية

أكدت الشركة أن بيانات أداة Copilot Health ومحادثاتها مع المستخدمين تبقى معزولة عن بقية خدمات Copilot، مع تطبيق إجراءات أمان إضافية تشمل التشفير في أثناء نقل البيانات وتخزينها.

ويستطيع المستخدم حذف بياناته أو إيقاف وصول الأداة إلى السجلات الطبية وبيانات الأجهزة القابلة للارتداء في أي وقت. كما شددت مايكروسوفت على أنها لن تستخدم معلومات Copilot Health لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن تطوير الأداة جاء وفق مبادئها للذكاء الاصطناعي المسؤول، وبالتعاون مع فريقها الطبي وبمشاركة أكثر من 230 طبيبًا من دول مختلفة، كما حصلت الأداة على شهادة ISO/IEC 42001 الخاصة بإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن جهة مستقلة تحققت من آليات تطويرها وإدارتها.

الإطلاق والتوفر

فتحت مايكروسوفت قائمة انتظار للراغبين في تجربة Copilot Health، على أن تتوفر الخدمة مبدئيًا باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. وتعمل الشركة على إضافة لغات وخيارات صوتية جديدة قبل طرحها في أسواق أخرى.

ومع إتاحة الخدمة مجانًا في البداية، تخطط مايكروسوفت لفرض اشتراك مأجور لاحقًا، وفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل الأسعار.

منافسة متصاعدة في قطاع الصحة

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توسيع أمازون نطاق أداة الذكاء الاصطناعي الصحية الخاصة بها لتصبح متاحة عبر موقعها وتطبيقها، مع إمكانية تواصل مشتركي Prime مع أطباء خدمتها الطبية One Medical مباشرة.

وأعلنت OpenAI في وقت سابق اختبار خدمة ChatGPT Health، في حين تطوّر أنثروبيك أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لقطاع الرعاية الصحية.