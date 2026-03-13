كلود يقترب من توليد الصور.. أنثروبيك تعرض مخططات ورسومًا تفاعلية داخل المحادثات

أعلنت شركة أنثروبيك تحديثًا جديدًا لمساعدها الذكي “كلود Claude” يتيح له إنشاء الرسوم البيانية التفاعلية وواجهات المستخدم والمخططات المعمارية وعرضها مباشرة داخل نافذة مخصصة بجوار سجل المحادثة، في خطوة تقرّبه من قدرات توليد الصور.

وبموجب التحديث، فسوف يتعرّف Claude تلقائيًا الحالات التي قد يحتاج فيها المستخدم إلى عنصر بصري أو تفاعلي، مثل الرسوم المتجهة بتنسيق SVG أو المخططات المعقدة أو مكونات الواجهات المبنية بإطار React، حتى دون طلب صريح؛ إذ ينفّذ النظام الشفرة البرمجية في الخلفية ويحوّلها فورًا إلى نتيجة مرئية وتفاعلية تظهر للمستخدم مباشرةً.

وأوضحت الشركة أن الميزة تعمل افتراضيًا في النسخ المجانية والمدفوعة على حدٍ سواء، مع إمكانية عرض عناصر تفاعلية مثل جدول دوري للعناصر الكيميائية يمكن للمستخدم النقر على مكوناته للحصول على معلومات إضافية.

وتختلف هذه العناصر المرئية عن ميزة Artifacts في Claude؛ إذ إن الرسوم التفاعلية الجديدة تتطور وتتغير مع استمرار المحادثة، بدلًا من كونها مستندات ثابتة تُنشأ مرة واحدة.

ويأتي التحديث في ظل منافسة متزايدة في سوق الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع إطلاق نموذج GPT‑5.4 من شركة OpenAI حديثًا؛ إذ تفوّق في عدة اختبارات معيارية على نموذج Claude Opus 4.6، إلى جانب تحسينات كبيرة في أداة البرمجة Codex، مما يزيد الضغط التنافسي على أنثروبيك.

وإلى جانب ذلك، أشارت الشركة إلى تغييرات أوسع في الأسلوب البصري داخل Claude؛ فعند طلب وصفة طعام مثلًا يعرض النظام المكونات وخطوات التحضير بصورة منظمة، كما يمكنه تقديم تمثيل بصري لحالة الطقس عند الاستفسار عنها.

وحتى مع تلك التطورات، ما زال Claude يفتقر إلى نموذج مخصص لتوليد الصور على غرار ما تقدمه شركات مثل OpenAI وجوجل و xAI. ومع ذلك، فإن التحديث الجديد يُعد أقرب خطوة حتى الآن من أنثروبيك نحو إدخال قدرات التوليد البصري مباشرة داخل مساعدها الذكي.