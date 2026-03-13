جوجل تستخدم Gemini للتنبؤ بالفيضانات المفاجئة عالميًا

كشفت شركة جوجل عن أداة جديدة للتنبؤ بالفيضانات المفاجئة تحمل اسم Groundsource، وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونموذج Gemini لتحليل ملايين التقارير الإخبارية القديمة واستخلاص بيانات تاريخية حول حوادث الفيضانات حول العالم.

وتُعد الفيضانات المفاجئة من أصعب الكوارث الطبيعية من ناحية التنبؤ؛ إذ تتطلب نماذج التنبؤ عادة بيانات تاريخية واسعة لتدريب الأنظمة المناخية، وهي بيانات لا تتوفر غالبًا في كثير من المناطق. ولهذا طوّرت جوجل منهجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل المحتوى النصي في الأخبار القديمة إلى قاعدة بيانات علمية قابلة للاستخدام في التنبؤات المناخية.

واعتمدت الشركة على نموذج Gemini لفحص أكثر من 5 ملايين تقرير إخباري عالمي، بهدف تحديد الأحداث المرتبطة بالفيضانات. وبعد ذلك حوّل النظام هذه المعلومات إلى سجل زمني مُعنون جغرافيًا يضم أكثر من 2.6 مليون حادثة فيضان.

وبعد إنشاء قاعدة البيانات، درّب الباحثون نموذجًا جديدًا يجمع توقعات الطقس الحالية وبيانات Groundsource التاريخية لتقدير احتمالية وقوع فيضانات مفاجئة في مناطق محددة.

وتقول جوجل إن هذه البيانات تُستخدم حاليًا لإبراز خطر الفيضانات في المناطق الحضرية ضمن 150 دولة عبر منصة Flood Hub الخاصة بها، كما تتيح الشركة هذه المعلومات لوكالات الاستجابة للطوارئ لتحسين سرعة التعامل مع الكوارث المناخية.

ومع ذلك، فما زالت هناك بعض القيود التقنية للنظام؛ لأن النموذج قادر على تحديد الأخطار ضمن نطاق يبلغ نحو 20 كيلومترًا مربعًا فقط، كما أنه أقل دقة مقارنةً بنظام التحذير من الفيضانات التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وقد صممت جوجل المنصة لتعمل في المناطق التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية المتقدمة لرصد الطقس، وهو ما قد يوسّع قدرة الدول النامية على الاستعداد للكوارث الطبيعية.

وقالت جوجل إن التقنية قد تُستخدم مستقبلًا للتنبؤ بظواهر مناخية أخرى معقدة مثل موجات الحر والانهيارات الطينية، موضحةً أن جمع ملايين التقارير يساعد الباحثين في استنتاج الأنماط المناخية حتى في المناطق التي تعاني نقص البيانات.

وتُعد هذه أول مرة تستخدم فيها جوجل نموذجًا لغويًا كبيرًا مثل Gemini للتنبؤ بالطقس، علمًا بأنها سبق أن طوّرت نماذج أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منها نموذج DeepMind WeatherNext 2 الذي أثبت دقة عالية في توقعات الطقس.