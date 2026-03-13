تيمز يصبح أكثر ذكاءً.. مايكروسوفت تكشف عن ميزتي كشف اللغة الفوري وتلخيص الاجتماعات بالفيديو

كشفت شركة مايكروسوفت عن ميزتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي تعتزم توفيرهما في منصة الاجتماعات التابعة لها “تيمز Teams”، وهما اكتشاف لغة المتحدث تلقائيًا وإنشاء ملخصات فيديو للاجتماعات، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وتعتمد أول ميزة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف اللغة المنطوقة لكل متحدث في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة إلى اختيار اللغة يدويًا في أثناء الاجتماع. وبمجرد تفعيلها، يعرض تطبيق Teams التسميات التوضيحية والنصوص الفورية باللغة التي يتعرّفها النظام تلقائيًا.

ولتشغيل هذه الميزة، يتعيّن على منظّم الاجتماع تفعيل أداة Interpreter أو تشغيل ميزة تعرّف الكلام المتعدد اللغات. وفي السابق، كان المشاركون يغيّرون إعدادات اللغة يدويًا عند انتقال المتحدث إلى لغة أو لهجة مختلفة، مما كان يؤدي أحيانًا إلى ظهور نصوص غير دقيقة إذا لم تُحدَّث الإعدادات في الوقت المناسب.

وتطوّر مايكروسوفت نظام تلخيص الاجتماعات في Teams ليولّد مقاطع فيديو مختصرة تلقائيًا من التسجيلات؛ إذ يعالج النظام الاجتماعات المسجّلة لإنشاء فيديو يلخّص أبرز اللحظات مع تعليق صوتي يشرح أهم النقاط.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لملخصات الفيديو في تطبيقات الصور مثل Google Photos و iCloud Photos، لكنها سوف تُستخدم لتقديم ملخصات احترافية للاجتماعات. ولم توضّح الشركة بعد إذا كان بإمكان المستخدمين تعطيل هذه المقاطع أو إذا كانت ستُنشأ تلقائيًا لكل تسجيل.

وتأتي هذه الإضافات ضمن سلسلة تحديثات تعمل عليها مايكروسوفت لمنصة Teams؛ إذ كشفت الشركة حديثًا عن نظام للتحكم في البوتات داخل الاجتماعات إلى جانب مؤشر جديد لقوة الاتصال بالشبكة يساعد المستخدمين في تقييم استقرار الإنترنت في أثناء المكالمات.

ومن المقرر طرح ميزتي اكتشاف اللغة تلقائيًا وملخصات الفيديو في تطبيق Teams لأجهزة الحاسوب بنظامي ويندوز وماك خلال شهر أبريل المقبل.