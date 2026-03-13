“اسأل الخرائط”.. Gemini يجيب عن الأسئلة المعقدة داخل خرائط جوجل

أعلنت شركة جوجل إضافة ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق خرائط جوجل Google Maps، لتتيح للمستخدمين طرح أسئلة واقعية معقدة والحصول على إجابات مفصلة ومخصّصة عبر نموذج Gemini.

وتحمل الميزة الجديدة اسم “اسأل الخرائط Ask Maps”، وهي تتيح للمستخدم التحدث إلى التطبيق بنحو طبيعي لوصف خططه أو احتياجاته اليومية، ليحلّل النظام السؤال، ويقترح أماكن مناسبة مع معلومات تفصيلية. وتشمل هذه الإجابات الاتجاهات، وتقييمات المستخدمين، والصور، وحتى درجة ازدحام الأماكن أو طبيعتها.

وفي السابق، كانت خرائط جوجل تواجه صعوبة في التعامل مع الأسئلة شديدة التحديد، مثل البحث عن مكان لشحن الهاتف دون الحاجة إلى انتظار طويل في مقهى، أو العثور على أقرب دورة مياه عامة نظيفة. أما الآن، فإن Gemini يحلل هذه الأسئلة المعقدة، ويقدّم اقتراحات مناسبة مباشرةً داخل التطبيق.

وتتيح الميزة للمستخدم وصف خطته بالتفصيل، مثل البحث عن مطعم مريح يناسب أربعة أشخاص في وقت محدد، ليعرض التطبيق عدة خيارات اعتمادًا على مراجعات المستخدمين والصور المتاحة للأماكن، كما قد تظهر الأماكن التي حفظها المستخدم أو تفاعل معها سابقًا ضمن النتائج.

ولا تكتفي الميزة بالاقتراحات فقط؛ إذ تتيح كذلك تنفيذ بعض الإجراءات مباشرة، مثل حجز طاولة في مطعم بنقرة واحدة إن كان ذلك ممكنًا.

وأكدت مريم دانيال، نائبة الرئيس والمديرة العامة لخرائط جوجل، أن ردود Gemini تعتمد حصريًا على بيانات التطبيق نفسه، وليس على معلومات من تطبيقات أخرى مثل Gmail. وعند تخصيص النتائج، يعتمد النظام على عمليات البحث السابقة في الخرائط أو محرك البحث، إضافةً إلى الأماكن التي حفظها المستخدم داخل التطبيق، ولا تؤثر الإعلانات حاليًا في الأماكن التي تظهر في اقتراحات ميزة Ask Maps الجديدة.

ومن المقرر إطلاق الميزة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة والهند أولًا في هواتف أندرويد وآيفون، على أن تصل المزيد من الدول لاحقًا.

تحديث كبير لتجربة التنقل

إلى جانب ذلك، كشفت جوجل عن تحديث بصري كبير لتجربة التنقل داخل التطبيق يحمل اسم “Immersive Navigation”، وتصفه الشركة بأنه أكبر تحديث لتجربة التنقل في خرائط جوجل منذ أكثر من عقد.

ويقدّم التحديث خرائط أكثر واقعية بألوان محسّنة ومبانٍ ثلاثية الأبعاد وتفاصيل دقيقة للطرق والجسور والتضاريس والمساحات الخضراء، كما تتغير زاوية العرض تلقائيًا في أثناء القيادة لإبراز المعلومات المهمة على الطريق.

وستظهر كذلك عناصر الطريق الأساسية مثل المسارات المرورية، وأماكن عبور المشاة، وإشارات المرور، وعلامات التوقف عند الاقتراب من المناورات التالية، مما يساعد السائقين في اتخاذ القرارات بثقة أكبر.

وتشرح الخرائط سبب اقتراح مسار معيّن، وتعرض بدائل أخرى استنادًا إلى بيانات الحركة المرورية الحية وتقارير المستخدمين حول الحوادث أو أعمال الصيانة أو الأخطار المحتملة. وبعد الوصول إلى الوجهة، يقدّم النظام معلومات إضافية حول أماكن الوقوف أو مسارات المشي إذا لزم الأمر.

ومن المقرر بدء طرح تحديث Immersive Navigation في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، على أن يصل إلى مناطق أخرى لاحقًا، مع دعم هواتف أندرويد وآيفون، إضافة إلى أنظمة Apple CarPlay و Android Auto والسيارات التي تدعم منظومة Google built-in.