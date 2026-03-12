سامسونج تطرح هواتف Galaxy S26 عالميًا

أعلنت شركة سامسونج إتاحة سلسلة هواتف Galaxy S26 للشراء عالميًا إلى جانب سماعات Galaxy Buds4، بعد الكشف عنها في وقت سابق، مؤكدةً أن الحجز الأولي للأجهزة الجديدة تجاوز توقعاتها.

وتضم السلسلة ثلاثة هواتف هي Galaxy S26 Ultra و +Galaxy S26 و Galaxy S26، وهي تشكّل مجتمعةً الجيل الثالث من هواتف سامسونج المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت مع سلسلة Galaxy S24.

وأوضحت الشركة أن طلبات الحجز الأولية سجلت زيادة ملحوظة مقارنةً بالإصدارات السابقة، في حين استحوذ هاتف Galaxy S26 Ultra وحده على نحو 70% من إجمالي الحجوزات.

شاشة خصوصية لمواجهة التطفل

تبرز ميزة “شاشة الخصوصية Privacy Display” بوصفها أبرز التحديثات في السلسلة الجديدة؛ إذ تقتصر على هاتف Galaxy S26 Ultra. وتهدف هذه الميزة إلى حماية خصوصية المستخدم عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة عبر مزيج من الحلول البرمجية والعتادية التي تقلل قدرة الأشخاص القريبين على رؤية محتوى الشاشة، كما يستطيع المستخدم تشغيلها أو إيقافها بحسب الحاجة، بالإضافة إلى تحسينات في العتاد وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الألوان والأسعار والسعات

تتوفر هواتف Galaxy S26 بعدة ألوان، وهي الأزرق والأبيض والأسود والبنفسجي، بالإضافة إلى الذهبي والفضي بنحو حصري عبر موقع الشركة.

ويأتي هاتف Galaxy S26 Ultra بسعات تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت وتيرابايت، بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي. وأما هاتفا +Galaxy S26 و Galaxy S26، فيتوفران بسعتي 256 و 512 جيجابايت، مع سعر ابتدائي يبلغ 1100 دولارٍ أمريكي لإصدار +S26 و 900 دولارٍ لإصدار S26.

إطلاق سماعات Galaxy Buds 4

بالتزامن مع الهواتف الجديدة، طرحت سامسونج سلسلة سماعات Galaxy Buds 4 التي تضم إصدارين، هما Galaxy Buds 4 Pro و Galaxy Buds 4. وتتوفر السماعات بلونين، هما الأسود والأبيض بتصميم غير لامع. ويبلغ سعر Galaxy Buds 4 Pro نحو 250 دولارًا، في حين يبدأ سعر Galaxy Buds 4 من 180 دولارًا.

وتوفر سامسونج عبر متجرها الرسمي عروض استبدال تمنح تخفيضات قد تصل إلى 700 دولارٍ بحد أقصى عند استبدال هاتف قديم، أو رصيدًا قيمته 150 دولارًا يمكن استخدامه لشراء أجهزة أخرى من الموقع.