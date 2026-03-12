جوجل تتم أكبر صفقة في تاريخها بالاستحواذ على شركة الأمن السيبراني Wiz

أعلنت جوجل إتمام صفقة الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية ويز (Wiz) مقابل 32 مليار دولار، بعد نحو عام من إعلان الاتفاق بين الطرفين، لتُعدّ أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركة الأمريكية.

وتطوّر ويز منصة أمنية مخصّصة لحماية البيئات السحابية؛ إذ تفحص البنية التحتية السحابية، وتكشف التهديدات السيبرانية وتستجيب لها. وأوضحت جوجل أن ويز سوف تنضم إلى جوجل كلاود مع الحفاظ على علامتها التجارية، والخدمات التي تقدمها لعملائها.

وجاءت الصفقة بعد أن تجاوزت إيرادات الشركة الإسرائيلية الناشئة مليار دولار خلال عام 2025.

وقالت جوجل في بيانٍ لها إن الاستحواذ يشكّل استثمارًا لتعزيز أمن الحوسبة السحابية، ويمكّن المؤسسات من تطوير تطبيقاتها وبنيتها الرقمية بسرعة أكبر مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان عبر المنصات السحابية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعتمد فيه الشركات الكبرى على بيئات سحابية متعددة تشمل جوجل كلاود، و AWS التابعة لأمازون، و Azure التابعة لمايكروسوفت، إضافةً إلى Oracle Cloud. وتسعى جوجل عبر دمج تقنيات ويز إلى جذب المزيد من عملاء الشركات إلى خدماتها السحابية.

ومن المتوقع أن يعمل الطرفان معًا على تطوير منصة أمنية موحّدة تساعد المؤسسات في اكتشاف التهديدات والتعامل معها بسرعة أكبر، خاصةً مع تزايد الثغرات الأمنية المرتبطة بانتشار أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وازدياد الهجمات المبنية على الأوامر النصية.

وتعتمد ويز كذلك على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل التهديدات في مختلف طبقات البيئة السحابية، بدءًا من الشفرة البرمجية والبنية التحتية وصولًا إلى بيئات التشغيل.

وكانت جوجل قد حاولت الاستحواذ على ويز في عام 2024 مقابل 23 مليار دولار، لكن الشركة رفضت العرض آنذاك؛ إذ قال رئيسها التنفيذي أساف رابابورت إن شركته قادرة على تحقيق قيمة أكبر مستقبلًا.

وأعادت جوجل إحياء مفاوضات الاستحواذ مطلع عام 2025، قبل أن تعلن رسميًا شراء ويز مقابل 32 مليار دولار في مارس من العام نفسه.

وحصلت الصفقة لاحقًا على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تحقيقات تتعلق بقوانين المنافسة؛ إذ صدرت الموافقة الأمريكية في نوفمبر 2025، تلتها موافقة الاتحاد الأوروبي في فبراير 2026، مما مهّد الطريق لإتمام عملية الاستحواذ رسميًا.