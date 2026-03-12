تفعيل حساب مصرف سوريَة المركزي في الاحتياطي الفيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟

يشكل تفعيل حساب مصرف سوريَة المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نقطة تحول في البنية المالية الرقمية للدولة، إذ يعيد ربط النظام المصرفي السوري بشبكات المدفوعات العالمية التي تعتمد الدولار عملة تسوية رئيسية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريَة ، توماس براك، قد رحب، حديثًا، بإعادة تفعيل حساب مصرف سوريَة المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مؤكدًا أن ذلك يعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق تقديم وتنسيق مثمر بين الجانبين.

وقال براك في تدوينة على منصة إكس : “وفى الرئيس دونالد ترامب بوعده بمنح سوريَة فرصة، أُعيد تفعيل حساب مصرف سوريَة المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011، وقد تحقق تقدم كبير وتنسيق مثمر بين الحكومتين السورية والأمريكية، ما أدى إلى نتائج ملموسة”.

وقبل ذلك، رحبت وزارة الخزانة الأمريكية، بإعلان إعادة تفعيل الحساب، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي إعادة دمج سوريَة بشكل مسؤول في النظام المالي العالمي.

شبكة معاملات معقدة

القضية لا تتعلق بحساب مصرفي تقليدي فحسب، بل بالوصول إلى البنية التحتية التي تقود حركة الأموال في الاقتصاد العالمي، وهي شبكة معقدة من أنظمة التسوية الفورية وقنوات الرسائل المصرفية المشفرة ومنصات الامتثال المالي الرقمية.

وهذه العودة تفتح الباب أمام المصارف السورية لاستعادة اتصالها بالنظام المالي العالمي، مما ينعكس مباشرةً على قدرة المؤسسات المالية تنفيذ تحويلات دولية وإدارة احتياطيات العملات الأجنبية بكفاءة أكبر.

حسابات البنوك المركزية في نيويورك

يعدّ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أحد أهم المراكز المالية للبنوك المركزية حول العالم، حيث إن أكثر من مئة بنك مركزي ومؤسسة نقدية يحتفظون باحتياطياتهم هناك، نظرًا لدور الدولار في التجارة الدولية والنظام المالي العالمي.

والحسابات التي يفتحها الاحتياطي الفيدرالي للبنوك المركزية توفر خدمات رئيسية تشمل:

حفظ الاحتياطيات الأجنبية المقومة بالدولار

تسوية التحويلات المالية بين الحكومات

تنفيذ الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية

إدارة السيولة عبر أنظمة التسوية الفورية

وهذه الخدمات تعتمد بنية تقنية متقدمة تتضمن أنظمة حوسبة مالية عالية الاعتمادية وشبكات اتصالات مشفرة تربط البنوك المركزية بالمؤسسات المالية العالمية.

Fedwire: نظام التسوية الفورية

الوصول إلى حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي يتيح استخدام نظام Fedwire، وهو أحد أهم أنظمة تحويل الأموال في العالم.

ونظام Fedwire يعمل وفق نموذج التسوية الإجمالية الفورية (RTGS)، ما يعني انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية مباشرةً دون انتظار عمليات المقاصة التقليدية.

ويعالج النظام يوميًا تحويلات بمليارات الدولارات عبر شبكة إلكترونية تربط البنوك والمؤسسات المالية المشاركة، وآلية العمل تعتمد ثلاث طبقات تقنية رئيسية:

رسائل مالية رقمية عالية التشفير تسوية فورية للحسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي سجل مركزي للعمليات يضمن سلامة المعاملات

وهذه البنية تمنح البنوك المركزية قدرة تنفيذ تحويلات ضخمة خلال ثوانٍ، مع درجة أمان مرتفعة.

SWIFT: شبكة الرسائل المالية

إعادة تفعيل الحساب لدى الاحتياطي الفيدرالي ترتبط أيضًا بعودة الاتصال بنظام سويفتSWIFT، وهي منصة الاتصالات المالية التي تستخدمها البنوك لتبادل تعليمات الدفع عبر الحدود.

ونظام SWIFT لا ينقل الأموال مباشرة، بل تنقل رسائل الدفع المعيارية بين المؤسسات المالية، بينما تتولى أنظمة التسوية مثل Fedwire أو CHIPS تنفيذ التحويل الفعلي للأموال، وهذا الفصل بين الاتصالات والتسوية يشكل أحد المبادئ الأساسية في البنية المالية العالمية.

ولجهة المصارف السورية، يوفر الاتصال بنظام سويفت مزايا تقنية مهمة، مثل:

تبادل الرسائل المالية وفق معيار عالمي

بناء علاقات مراسلة مع مصارف دولية

تنفيذ تحويلات تجارية رسمية

CHIPS ودور المقاصة بالدولار

إلى جانب Fedwire، يستخدم النظام المالي العالمي منصة أخرى مهمة تسمى CHIPS، وهي اختصار لنظام المقاصة بين البنوك للدولار الأمريكي.

وتدير منصة CHIPS الجزء الأكبر من التحويلات الدولية بالدولار، خصوصًا المدفوعات التجارية بين البنوك العالمية، والفرق التقني بين النظامين يظهر في طريقة التسوية:

Fedwire يعتمد التسوية الفورية لكل عملية

CHIPS يعتمد المقاصة الصافية قبل التسوية

وهذا النموذج يسمح بتقليل حجم السيولة المطلوبة لتنفيذ التحويلات الدولية الكبيرة،ووجود حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي يمنح البنوك المركزية مرونة في استخدام هذه الأنظمة ضمن شبكة الدولار العالمية.

متطلبات الامتثال الرقمية

الاتصال بالنظام المالي العالمي يفرض التزامًا صارمًا بمعايير الامتثال الرقمي التي تطبقها المؤسسات المالية الدولية.

هذه المعايير تعتمد أنظمة تقنية متقدمة تشمل:

أنظمة مكافحة غسل الأموال AML منصات التحقق من هوية العملاء KYC أدوات تحليل البيانات لرصد العمليات المشبوهة

والمصارف التي ترغب في التعامل مع البنوك الأمريكية تحتاج دمج هذه الأنظمة داخل منصاتها المصرفية الأساسية، هذا الأمر يدفع القطاع المصرفي نحو تحديث أنظمة Core Banking وتطوير البنية الرقمية للرقابة المالية.

أثر متوقع في التكنولوجيا المالية

إعادة الاتصال بالشبكات المالية العالمية قد تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في سوريَة خلال السنوات المقبلة.

وخدمات FinTech تعتمد عادة بنية مالية تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية:

حسابات مصرفية مرتبطة بالنظام المالي الدولي قنوات تحويل رسمية عبر الحدود أنظمة تسوية موثوقة بالدولار

وعند توفر هذه العناصر يصبح تطوير خدمات مثل:

المحافظ الرقمية

الدفع الإلكتروني الدولي

منصات التجارة الإلكترونية

التحويلات الرقمية

الأمن السيبراني في النظام المالي

الاندماج في البنية المالية العالمية يرفع مستوى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، والأنظمة المصرفية الدولية تعتمد مجموعة من تقنيات الحماية، مثل:

تشفير الرسائل المالية

مصادقة متعددة العوامل

مراقبة فورية لحركة الأموال

وتقدم حادثة اختراق البنك المركزي في بنغلادش خلال عام 2016 مثالًا واضحًا على مخاطر الأمن السيبراني في النظام المالي العالمي، إذ استغل المهاجمون ثغرات في نظام SWIFT لإرسال أوامر تحويل احتيالية بقيمة تجاوزت مئة مليون دولار، وقد دفعت تلك الحادثة المؤسسات المالية العالمية إلى تطوير بروتوكولات أمنية أكثر صرامة.

بوابة نحو إعادة الاندماج المالي

التحليل التقني يشير إلى أن تفعيل حساب مصرف سوريَة المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي يشكل خطوة بنيوية في إعادة دمج البلاد داخل النظام المالي العالمي.

والاقتصاد الحديث يعتمد شبكة مالية رقمية معقدة تتكون من:

منصات الرسائل المصرفية أنظمة التسوية الفورية بنية الامتثال الرقمي منظومات الأمن السيبراني

والارتباط بهذه الشبكة يشكل شرطًا أساسيًا لأي دولة تسعى تعزيز تجارتها الدولية ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وأما لسوريَة، فتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة قد تفتح المجال تدريجيًا أمام تحديث البنية المصرفية وظهور خدمات مالية رقمية أكثر تطورًا.