أبرزها MacBook Neo وآيفون 17e.. آبل تطرح 7 أجهزة جديدة في الأسواق

بدأت شركة آبل اليوم طرح 7 منتجات جديدة في متاجرها حول العالم، بعد إعلانها الأسبوع الماضي. وتشمل الأجهزة حاسوب MacBook Neo الجديد وهاتف آيفون 17e إلى جانب 5 منتجات أخرى وصلت بالفعل إلى المتاجر، وبدأت بالوصول إلى المستخدمين الذين طلبوها سابقًا.

وتعرض متاجر آبل الأجهزة الجديدة ابتداءً من اليوم، مع توفرها للشراء المباشر أو للاستلام عبر الحجز الأولي.

MacBook Neo.. حاسوب منخفض السعر بتصميم ملون

يُعد MacBook Neo أبرز الأجهزة الجديدة؛ إذ يستهدف فئة سعرية منخفضة مقارنةً ببقية حواسيب الشركة. ويبدأ سعر الجهاز من 600 دولارٍ أمريكي، وينخفض إلى 500 دولارٍ أمريكي لطلاب الجامعات.

ويعتمد الحاسوب على شريحة A18 Pro المستخدمة في هواتف آيفون 16 برو، ويضم شاشة قياسها 13 إنشًا مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت.

آيفون 17e.. تحديث داخلي مع ثبات التصميم

أطلقت الشركة كذلك هاتف آيفون 17e الذي يحتفظ بالتصميم العام نفسه لهاتف 16e، لكنه يضم معالج A19 الجديد.

ويدعم الهاتف تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي المغناطيسي، إضافةً إلى مودم C1X من الجيل الثاني الذي يوفر اتصالًا أسرع بشبكات الجيل الخامس. ورفعت آبل سعة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت بدلًا من 128 جيجابايت، مع بقاء السعر الابتدائي عند 600 دولارٍ أمريكي.

iPad Air بمعالج M4

حصل جهاز آيباد Air الجديد على معالج M4، مع زيادة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت. كما يضم شريحة N1 التي تضيف دعم Wi-Fi 7، في حين تستخدم النسخ الخلوية مودم C1X نفسه الموجود في الهاتف الجديد.

MacBook Air و MacBook Pro بمعالجات M5

حدّثت آبل كذلك سلسلة حواسيبها المحمولة؛ إذ يأتي MacBook Air الآن بشريحة M5 الجديدة وسعة تخزين أساسية تبلغ 512 جيجابايت. ومع إزالة نسخة 256 جيجابايت، ارتفع السعر الابتدائي إلى 1100 دولارٍ بدلًا من 1000 دولارٍ.

أما حواسيب MacBook Pro بقياس الشاشة البالغ قدره 14 و 16 إنشًا، فقد حصلت على معالجات M5 Pro و M5 Max، مع مضاعفة سرعة وحدات التخزين SSD ورفع السعة الأساسية إلى تيرابايت، إضافةً إلى تحسن طفيف في عمر البطارية. كما حصلت السلسلة على شريحة N1 لدعم Wi-Fi 7 و Bluetooth 6، ويبدأ سعره من 1700 دولارٍ أمريكي.

شاشات Studio Display مطورة

شملت الأجهزة الجديدة أيضًا شاشة Studio Display الجديدة التي تدعم الآن Thunderbolt 5 مع تحسين مكبرات الصوت وإضافة دعم ميزة Desk View في الكاميرا.

وكشفت الشركة عن شاشة جديدة أعلى فئةً باسم Studio Display XDR، تتميز بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وإضاءة خلفية mini-LED وسطوع أعلى، إلى جانب مزايا الاتصال نفسها الموجودة في النسخة الأساسية.

وتشير هذه الإطلاقات المتزامنة إلى توجه آبل لتحديث معظم خطوط أجهزتها دفعةً واحدة، مع توسيع خيارات الأسعار عبر طرح حاسوب MacBook Neo وهاتف آيفون 17e بتكلفة منخفضة نسبيًا.