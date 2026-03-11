ChatGPT يقدّم رسومات تفاعلية لشرح الرياضيات والعلوم

أعلنت شركة OpenAI إطلاق مجموعة أدوات تعليمية جديدة داخل روبوت المحادثة ChatGPT تعتمد على الرسومات التفاعلية، في خطوة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في فهم مفاهيم الرياضيات والعلوم عبر تجربة بصرية يمكن تعديلها مباشرة.

وتتيح الميزة الجديدة للروبوت توليد مخططات ورسومات ديناميكية عند طلب شرح مفاهيم علمية أو رياضية محددة. ويستطيع المستخدم تعديل القيم والمتغيرات داخل المعادلات، إذ تتغير الرسومات والنتائج فورًا وفق القيم الجديدة، مما يمنح المستخدم تصورًا عمليًا للعلاقة بين المتغيرات.

وتشمل الأدوات الجديدة أكثر من 70 مفهومًا أساسيًا في الرياضيات والعلوم، منها نظرية فيثاغورس، وقانون أوم، وقانون كولوم، إضافةً إلى معادلات المساحات والطاقة الحركية وحجم الأجسام الهندسية وغيرها. وعند طلب شرح أحد هذه المفاهيم، يعرض النظام تفسيرًا نصيًا إلى جانب لوحة تفاعلية تتضمن المعادلة ورسومًا بيانية أو أشكالًا هندسية تتغير لحظيًا مع تعديل القيم.

فعلى سبيل المثال: عند طلب شرح نظرية فيثاغورس، يعرض النظام المعادلة مع منزلقات لتغيير طولي الضلعين، في حين يتغير شكل المثلث القائم والمربعات المرسومة على أضلاعه تلقائيًا. وينطبق الأسلوب نفسه على مفاهيم أخرى، مثل العلاقة بين الجهد والمقاومة في قانون أوم أو المتغيرات الفيزيائية في قوانين الغازات، وغيرها.

وأكّدت الشركة أن هذه الميزة متاحة لكافة مستخدمي ChatGPT حول العالم، ومنهم أصحاب الحسابات المجانية، مع توقع أن يستفيد منها بنحو أكبر طلاب المدارس الثانوية والجامعات.

ووفق بيانات الشركة، فإن هناك نحو 140 مليون شخص يستخدم ChatGPT أسبوعيًا لتعلم الرياضيات والعلوم، وهو ما يفسر توجه الشركة لتعزيز الأدوات التعليمية داخل المنصة. وتشير أبحاث تعليمية استندت إليها الشركة إلى أن التعلم القائم على التفاعل البصري يساعد كثيرًا من الطلاب في فهم المفاهيم المجردة مقارنةً بالشرح التقليدي.

وتُبنى هذه الأدوات على مزايا تعليمية أطلقتها الشركة سابقًا، منها وضع الدراسة الذي يرشد المستخدم إلى حل المسائل خطوةً بخطوة بدل تقديم الإجابة مباشرة.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تشكّل بداية لتوسيع تجربة التعلم التفاعلي داخل ChatGPT، مع خطط لإضافة موضوعات علمية جديدة مستقبلًا، إلى جانب إجراء أبحاث لقياس تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي في نتائج التعلم لدى الطلاب.