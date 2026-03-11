ميتا تطلق أدوات جديدة لكشف الاحتيال في فيسبوك وواتساب وماسنجر

أعلنت ميتا إضافة مجموعة جديدة من أدوات كشف الاحتيال إلى منصاتها الاجتماعية التي تضم فيسبوك وماسنجر وواتساب، في خطوة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في حماية حساباتهم عبر تحذيرات مبكرة من الأنشطة المشبوهة قبل التفاعل معها.

وقالت الشركة إن المزايا الجديدة تحلل إشارات السلوك داخل الحسابات، وتُظهر تحذيرات عند رصد مؤشرات غير اعتيادية، مثل طلبات الصداقة غير المألوفة أو محاولات ربط الأجهزة بالحسابات.

وتؤكد ميتا أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لأساليب المحتالين الذين يحاولون تجنب أنظمة الكشف وقد لا يستخدمون الحسابات مباشرةً في أنشطة ضارة منذ البداية.

تحذيرات جديدة عند ربط الأجهزة في واتساب

سوف تظهر لمستخدمي واتساب تنبيهات خاصة عندما يرصد النظام مؤشرات خطر مرتبطة بطلبات ربط جهاز جديد بالحساب. ويعرض التنبيه معلومات عن مصدر الطلب، مما يمنح المستخدم فرصة مراجعة الطلب قبل الموافقة عليه.

وتوضح ميتا أن بعض المحتالين قد يحاولون خداع المستخدمين عبر انتحال صفات مختلفة، مثل المسابقات أو حملات التصويت، وهي تطلب إدخال رقم الهاتف في موقع خارجي ثم إدخال رمز ربط الجهاز الذي يظهر عبر واتساب. وقد يلجأ المحتالون كذلك إلى إقناع الضحية بمسح رمز QR تحت ذرائع مختلفة، وهو ما يؤدي إلى ربط جهاز المهاجم بالحساب.

تنبيهات لطلبات الصداقة المشبوهة في فيسبوك

تختبر الشركة أيضًا تنبيهات جديدة داخل فيسبوك تظهر عند إرسال أو تلقي طلب صداقة من حساب يحمل مؤشرات نشاط مريب. وقد تشمل هذه المؤشرات قلة الأصدقاء المشتركين أو وجود الحساب في دولة أخرى.

وتهدف هذه التنبيهات إلى تزويد المستخدم بمعلومات إضافية قبل اتخاذ قرار قبول الطلب أو رفضه أو حظر الحساب.

توسيع أنظمة كشف الاحتيال في ماسنجر

إلى جانب ذلك، توسّع ميتا نظام كشف الاحتيال المتقدم في ماسنجر ليشمل دولًا إضافية. ويعتمد النظام على تقنيات رصد أنماط المحادثات المشبوهة التي طُوِّرت منذ نحو عقد.

وعند اكتشاف مؤشرات لاحتيال محتمل في محادثة مع جهة اتصال جديدة، مثل عروض توظيف غير موثوقة، يقترح النظام على المستخدم مشاركة الرسائل الأخيرة لتحليلها عبر الذكاء الاصطناعي. وإذا رصد النظام عملية احتيال مُحتملة، فإنه يشجع المستخدم على حظر الحساب أو الإبلاغ عنه.

وتشير ميتا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز الأمان داخل منصاتها، في ظل تصاعد محاولات الاحتيال الرقمي التي تستهدف مستخدمي الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة.