Code Review.. أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أنثروبيك للتدقيق البرمجي

أعلنت شركة أنثروبيك إضافة أداة جديدة إلى مساعدها البرمجي المعتمد على الذكاء الاصطناعي Claude Code باسم “Code Review”، وتهدف الأداة إلى مساعدة المطورين في اكتشاف الأخطاء البرمجية ومعالجتها بسرعة أكبر قبل إدماج التعديلات في المشروعات البرمجية.

وتحلّل الميزة الجديدة التغييرات في الشفرة البرمجية تلقائيًا عند فتح طلب دمج جديد (Pull Request)؛ إذ ترسل المنصة مجموعة من الوكلاء الذكيين لفحص الأكواد بالتوازي، ثم تتحقق من الأخطاء المُكتشفة لتقليل الإنذارات الخطأ، قبل ترتيبها وفق مستوى الخطورة. ويعرض النظام النتيجة في تعليق شامل داخل طلب الدمج، إلى جانب ملاحظات مباشرة على الأسطر البرمجية التي تتضمن أخطاء.

وتوضح أنثروبيك أن نظام المراجعة المتعدد الوكلاء يتكيّف مع حجم التعديلات وتعقيدها؛ إذ يخصص عددًا أكبر من الوكلاء لتحليل التغييرات الكبيرة أو المعقدة، في حين يكتفي بمراجعة أخف في التحديثات الصغيرة. وتشير اختبارات الشركة إلى أن مراجعة طلب من الحجم المتوسط تستغرق في العادة نحو 20 دقيقة.

وجاء تطوير الميزة بعد أن لاحظت الشركة ارتفاع حجم الشفرات البرمجية التي ينتجها كل مهندس بنحو 200% خلال العام الماضي، نتيجة الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة. وتستخدم أنثروبيك النظام حاليًا في معظم طلبات الدمج داخل الشركة، وقد سجلت زيادة ملحوظة في جودة المراجعة التقنية.

وبعد نجاح الاختبارات الداخلية، بدأت الشركة طرح ميزة Code Review بنحو تجريبي لمشتركي خطط Claude for Teams و Claude Enterprise. وتعمل الأداة بنظام التسعير المعتمد على استهلاك الرموز البرمجية (Tokens)، مما يجعلها أعلى تكلفة من بعض البدائل الأخرى مثل إضافة Claude Code GitHub Action.

وتبلغ تكلفة مراجعة الشفرة البرمجية باستخدام الأداة الجديدة عادةً ما بين 15 و25 دولارًا لكل طلب، وفق حجم التعديلات وتعقيدها. ولمساعدة الشركات على ضبط الإنفاق، تتيح أنثروبيك حدودًا شهرية للمؤسسات، وقيودًا على مستوى المستودعات البرمجية، إضافةً إلى لوحة تحليلات تعرض عدد طلبات الدمج التي خضعت للمراجعة ونسب قبولها وإجمالي التكاليف.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منصة إنشاء الأكواد بالذكاء الاصطناعي Claude Code نموًا تجاريًا سريعًا؛ إذ تجاوزت إيراداتها 2.5 مليار دولار منذ إطلاقها، وتنافسها OpenAI وجوجل بمنصات مماثلة للمطورين الأفراد والشركات.