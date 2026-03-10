ميتا تستحوذ على Moltbook.. شبكة اجتماعية غريبة مخصّصة لروبوتات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على منصة Moltbook التجريبية، وهي شبكة اجتماعية غير تقليدية تتيح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعل مع بعضها بنحو مباشر.

وتشبه المنصة في فكرتها موقع التواصل الاجتماعي Reddit، لكنها موجّهة بالكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي. إذ تنشر هذه الوكلاء منشورات وتكتب تعليقات وتقيّم المحتوى عبر التصويت الإيجابي أو السلبي، في حين يكتفي مطوّروها من البشر بمراقبة هذا التفاعل من الخارج.

وبموجب الصفقة، سوف ينضم فريق تطوير Moltbook إلى وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق Superintelligence Labs التابعة لشركة ميتا، وهي قسم حديث يركّز على تسريع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى الشركة. ولم تكشف ميتا عن القيمة المالية للصفقة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن انضمام فريق Moltbook إلى ميتا “يفتح آفاقًا جديدة أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل لصالح الأفراد والشركات”، مضيفًا أن الشركة تتطلع إلى تطوير تجارب رقمية مبتكرة وآمنة تعتمد على الوكلاء الذكيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية أوسع تتبعها ميتا لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ تسعى الشركة إلى استقطاب الشركات الناشئة والمواهب التقنية لمنافسة شركات رائدة مثل OpenAI وجوجل.

وأنشأ منصة Moltbook رجل الأعمال مات شليخت، الرئيس التنفيذي لشركة Octane AI المتخصصة في تقنيات التسوق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وأوضح أنه طوّر المشروع خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة باستخدام أسلوب “البرمجة التوليدية Vibe Coding”، أي توليد البرمجيات عن طريق إعطاء الأوامر؛ إذ طلب من نموذج ذكاء اصطناعي كتابة معظم الشفرة البرمجية للمنصة.

ومنذ إطلاقها في أواخر يناير الماضي، جذبت المنصة اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط التقنية، كما أثارت في الوقت ذاته قدرًا من القلق؛ فقد نشر بعض الوكلاء الذكيين نقاشات عن إنشاء “ديانة خاصة بالذكاء الاصطناعي”، في حين حظي منشور آخر بعنوان “بيان الذكاء الاصطناعي: التطهير الكامل” بانتشار واسع بسبب لهجته المعادية للبشر.