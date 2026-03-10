“صوتك وصل”: معالجة آلاف الطلبات والشكاوى عبر منصة رقمية لوزارة الداخلية السورية

كشف تحليل بيانات رسمية صادر عن وزارة الداخلية في سوريَة عن مؤشرات أولية لاستخدام تطبيق “صوتك وصل” بعد أشهرٍ قليلة من إطلاقه، إذ بلغ إجمالي الطلبات الواردة عبر التطبيق 22 ألفًا و583 طلبًا، بينما وصل عدد الشكاوى العامة التي جرى التعامل معها ومتابعتها إلى 13 ألفًا و799 شكوىً، في حين جرى إنجاز 3 آلافٍ و977 طلبًا إنجازًا كاملًا بعد تدقيقٍ فنيٍّ.

وتعكس هذه الأرقام حجم التفاعل مع التطبيق بوصفه قناةً رقميةً للتواصل بين المواطنين ووزارة الداخلية، إضافة إلى كونه إحدى الأدوات التي يجري استخدامها في مسار رقمنة الخدمات الحكومية في سوريَة.

خدمات رقمية عبر تطبيق واحد

أطلقت وزارة الداخلية تطبيق “صوتك وصل” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بهدف توفير قناة إلكترونية تتيح للمواطنين الوصول إلى عدد من الخدمات المرتبطة بعمل الوزارة دون الحاجة إلى المراجعات التقليدية.

ويتيح التطبيق عدة وظائف رئيسية، من بينها:

الاستعلام عن منع السفر والتحقق من الوضع القانوني قبل السفر.

متابعة حالة الموقوفين عبر الخدمة المخصصة لذلك.

تقديم الشكاوى العامة المرتبطة بالخدمات أو الإجراءات.

متابعة الطلبات والشكاوى بعد تسجيلها عبر التطبيق.

ويجري استخدام التطبيق عبر الهواتف الذكية، مما يتيح إرسال الطلبات أو الشكاوى إلكترونيًا وربطها مباشرةً بقنوات المتابعة داخل الوزارة.

آلية معالجة الطلبات

من الناحية التقنية، يعتمد التطبيق نموذجًا رقميًا لإدارة الطلبات والشكاوى، إذ يجري تسجيل الطلب عبر واجهة التطبيق وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تحويل الطلب إلى النظام الداخلي الخاص بمتابعة المعاملات.

وفي هذه المرحلة يُدقق الطلب فنيًا للتحقق من صحة البيانات واستكمال المعلومات اللازمة قبل تحويله إلى الجهة المختصة داخل الوزارة لمعالجته.

وتُعد مرحلة التدقيق الفني جزءًا أساسيًا في أنظمة إدارة الطلبات الرقمية، إذ تساعد في تقليل الأخطاء في البيانات المدخلة، كما تضمن توجيه الطلب إلى الجهة المناسبة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

مؤشرات الاستخدام منذ الإطلاق

تشير الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية إلى أن التطبيق استقبل منذ إطلاقه:

22 ألفًا و583 طلبًا عبر المنصة الرقمية.

13 ألفًا و799 شكوىً جرى التعامل معها ومتابعتها.

3 آلافٍ و977 طلبًا جرى إنجازها إنجازًا كاملًا بعد التدقيق الفني.

وتظهر هذه البيانات أن نسبة من الطلبات الواردة عبر التطبيق جرى إنجازها بالكامل، بينما تبقى طلبات أخرى ضمن مراحل المعالجة أو المتابعة.

كما تشير الوزارة إلى أن التطبيق شهد ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى التفاعل خلال شهر شباط/فبراير الماضي مقارنةً بالأشهر الأولى بعد إطلاقه، وهو ما يعكس ازدياد استخدام المنصة تدريجيًا.

تطبيق يعتمد نظام تتبع الطلبات

تعتمد التطبيقات الحكومية الخاصة بتلقي الشكاوى غالبًا نظامًا رقميًا لإدارة الطلبات يعرف بنظام تتبع الطلبات، حيث يجري تسجيل الطلب ضمن قاعدة بيانات مركزية وإسناد رقم متابعة له.

ويتيح هذا النظام للمستخدم متابعة حالة الطلب بعد تسجيله، ومعرفة ما إذا كان قيد التدقيق أو جرى تحويله إلى الجهة المختصة أو إذا كان قد أُنجز.

ويُستخدم هذا النوع من الأنظمة في العديد من منصات الخدمات الحكومية الرقمية لأنه يساعد في تنظيم عمليات المعالجة داخل المؤسسة، إضافةً إلى توفير سجل رقمي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

دور التطبيق في تقليل المراجعات التقليدية

يسهم استخدام التطبيقات الحكومية في تقليل الحاجة إلى المراجعات المباشرة للمؤسسات العامة، خصوصًا في الخدمات التي تعتمد تقديم طلباتٍ أو استفساراتٍ يمكن التعامل معها إلكترونيًا.

وفي حالة تطبيق “صوتك وصل”، يتيح تقديم الشكاوى والاستعلامات عبر الهاتف، وهو ما يختصر جزءًا من الإجراءات التقليدية المرتبطة بتقديم الطلبات ومتابعتها.

كما يوفر التطبيق وسيلةً رقميةً موحدةً لاستقبال الشكاوى، ما يساعد في تنظيمها وفرزها وفق طبيعتها أو الجهة المعنية بمعالجتها.

نافذة للتواصل

وكان معالي وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، ذكر في وقت سابق أن تطبيق “صوتك وصل” يمثل نافذةً للتواصل بين المواطنين ووزارة الداخلية ويوفر عدة خدمات إضافةً إلى إمكانية تقديم الشكاوى العامة بسهولةٍ ويسرٍ.

وأوضح الوزير في منشورٍ عبر منصة إكس أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات وتعزيز الشفافية والمحاسبة، إلى جانب العمل تقديم خدماتٍ تخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المحافظات.

البيانات الرقمية وتحسين الخدمات

إلى جانب الوظيفة الخدمية المباشرة، تتيح التطبيقات الحكومية جمع بياناتٍ رقميةٍ بشأن طبيعة الطلبات والشكاوى الواردة.

ويمكن استخدام هذه البيانات في تحليل الأنماط المتكررة للطلبات أو المشكلات التي يواجهها المستخدمون، وهو ما يساعد الجهات المعنية في تحديد أولويات المعالجة وتحسين الخدمات في المراحل اللاحقة.

كما يمكن استخدام قواعد البيانات الناتجة عن هذه الأنظمة في تطوير منصات رقمية أخرى أو توسيع الخدمات المتاحة عبر التطبيقات الحكومية.

خطوة ضمن مسار رقمنة الخدمات

يأتي إطلاق تطبيق “صوتك وصل” ضمن مسار إدخال الأدوات الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية في سوريَة، وهو مسار يشمل تطوير منصات إلكترونية وتطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.

وتشير المؤشرات الأولية لاستخدام التطبيق إلى أن الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الطلبات والشكاوى بدأ يزداد تدريجيًا، خصوصًا مع توسع استخدام الهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت.

ومن المتوقع أن يجري تطوير مثل هذه التطبيقات بإضافة خدماتٍ جديدة أو ربطها بأنظمة حكومية أخرى، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين في المستقبل.