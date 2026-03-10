جوجل توسّع قدرات Gemini في Workspace لكتابة المستندات وإنشاء الجداول والعروض التقديمية

أعلنت جوجل توسيع قدرات مساعدها للذكاء الاصطناعي Gemini في حزمة تطبيقات Workspace، في خطوة تهدف إلى تحويل أدوات العمل اليومية مثل تطبيقات المستندات Docs وجداول البيانات Sheets والعروض التقديمية Slides إلى منصات أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في أعقاب تحديثات مشابهة أعلنتها مايكروسوفت حديثًا في حزمة تطبيقات Microsoft 356.

نافذة محادثة Gemini داخل Docs

تتضمن التحديثات إضافة نافذة محادثة خاصة بـ Gemini داخل تطبيق المستندات Google Docs، وهي تظهر أسفل الشاشة وتتيح للمستخدم وصف نوع المستند الذي يرغب في إنشائه. وبناءً على ذلك، يستطيع المساعد الذكي إنشاء مسودة مكتملة مع تنسيقها تلقائيًا.

ويعتمد Gemini في إعداد هذه المسودات على بيانات من مصادر متعددة مثل الويب وملفات Drive والبريد الإلكتروني Gmail، مما يسمح له بإنتاج مستندات أكثر ارتباطًا بسياق العمل. كما يمكن للمستخدم أن يطلب من النظام مطابقة تنسيق مستند موجود سابقًا، الأمر الذي يختصر الوقت المطلوب لتعديل أسلوب الكتابة أو بنية المستند.

وأدخلت جوجل أيضًا تعديلات على مزايا التحرير المعتمدة على Gemini داخل Docs؛ فعند العمل على مستند مشترك، يمكن للمستخدم تحديد نص كتبه شخص آخر واختيار خيار “مطابقة أسلوب الكتابة”، ليحلل الذكاء الاصطناعي أسلوب كتابة المستند مع إعادة صياغة النص بما يتوافق معها.

ويمكن لـ Gemini كذلك إجراء تعديلات في مختلف أجزاء المستند استنادًا إلى طلب المستخدم، مع عرض التعديلات المقترحة مباشرةً داخل النص، بطريقة مشابهة لاقتراحات التحرير التقليدية. وتظل هذه الاقتراحات خاصة بالمستخدم حتى يوافق عليها.

إنشاء جداول بيانات كاملة في Sheets

يمتد دور Gemini أيضًا إلى تطبيق جداول البيانات Google Sheets، إذ أصبح بإمكان المستخدم طلب إنشاء جدول بيانات كامل من خلال وصفه بالكلمات، ويعتمد النظام على البيانات الموجودة في الملفات والبريد الإلكتروني والمحادثات وحتى الويب لإعداد الجدول.

ويمكن للمساعد الذكي ملء الجداول تلقائيًا باستخدام معلومات من جداول بيانات موجودة أو من مصادر أخرى موجودة عبر الإنترنت، وهو تطور يتجاوز مزايا الذكاء الاصطناعي التي أضافتها جوجل إلى التطبيق العام الماضي.

وخلال عرض توضيحي، أوضحت الشركة أن Gemini قادر على البحث عن بيانات مثل مواقع الشركات وإيراداتها وقيمتها السوقية وملء الأعمدة بها تلقائيًا، كذلك يمكن للمستخدم طلب تنفيذ مهام تحليلية معقدة، مثل تحسين جداول عمل الموظفين الأسبوعية لتحقيق أقصى ربح ممكن مع مراعاة توافر الموظفين ومهاراتهم.

إنشاء عروض تقديمية تلقائيًا في Slides

وفي تطبيق العروض التقديمية Google Slides، أصبح بإمكان المستخدم الطلب من Gemini إنشاء شريحة عرض كاملة، إذ يضيف النصوص ويضبط تنسيق الشريحة تلقائيًا بما يتوافق مع بقية العرض التقديمي.

كما يمكن للمستخدم طلب تعديل الشرائح باستخدام الأوامر النصية بدلًا من تعديل النصوص والصور يدويًا، وأشارت جوجل إلى أنها تخطط قريبًا لإتاحة ميزة إنشاء عرض تقديمي كامل اعتمادًا على وصف نصي وبيانات المستخدم داخل Workspace.

بحث ذكي داخل جوجل درايف

ضمن التحديثات الجديدة أيضًا، تعمل جوجل على تحويل Google Drive من مجرد مساحة تخزين إلى قاعدة معرفة تفاعلية. فعند البحث باستخدام اللغة الطبيعية، يعرض النظام ملخصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يشبه ميزة AI Overview في محرك البحث.

وبدلًا من تلخيص نتائج من الإنترنت، يعرض النظام مستندات ذات صلة أو يجيب عن السؤال مع الإشارة إلى مصادر المعلومات داخل الملفات.

ويمكن استخدام ميزة “Ask Gemini in Drive” لطرح أسئلة حول الملفات المخزنة أو البيانات الموجودة في Gmail والتقويم ورسائل الدردشة مع إمكانية تحديد المصادر التي يُسمح للنظام باستخدامها في أثناء البحث أو تضييق نطاقه إلى مجلدات معينة.

وتتوفر التحديثات الجديدة حاليًا باللغة الإنجليزية لمشتركي خطط Google AI Pro وGoogle AI Ultra، إضافة إلى عملاء Workspace الذين فعّلوا برنامج Gemini Alpha، على أن تتوسع تدريجيًا إلى المزيد من المستخدمين خلال الآونة المقبلة.