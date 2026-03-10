تحديثات كُبرى لتطبيقات مايكروسوفت 365.. والشركة تتيح نماذج “Claude” لأول مرة

تواصل شركة مايكروسوفت توسيع إتاحة الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها المكتبية، مع طرح مجموعة من التحديثات الجديدة التي تعتمد على “الوكلاء الأذكياء Agentic AI”، لتتيح للمستخدمين إنجاز مهام معقدة في تطبيقات العمل عبر كتابة أوامر نصية بسيطة بدلًا من تنفيذها يدويًا.

وتستهدف هذه التحديثات بالأساس حزمة تطبيقات مايكروسوفت 365، إذ تسعى الشركة إلى تحويل مهام – مثل إعداد العروض التقديمية أو تحليل جداول البيانات أو إعادة كتابة المستندات – إلى عمليات مؤتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Claude قادم إلى تطبيقات مايكروسوفت

تعتزم مايكروسوفت إتاحة نماذج ذكاء اصطناعي إضافية داخل منظومة تطبيقاتها المكتبية، منها نماذج Claude التي تطورها شركة أنثروبيك، إلى جانب النماذج التي تقدمها OpenAI.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج المؤسسات الذي تطلق عليه مايكروسوفت اسم Frontier، إذ يمكن للشركات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل خدماتها المختلفة، مثل: Microsoft 365 Copilot و Microsoft 365 E5 و Agent 365.

ومن المتوقع أن تصل بعض هذه القدرات لاحقًا إلى مستخدمي التطبيقات المكتبية التقليديين أيضًا.

أوامر نصية بدلًا من العمل اليدوي

تركز إستراتيجية مايكروسوفت الجديدة على تحويل المهام اليومية إلى “طلبات ذكية” يكتبها المستخدم. وبمجرد إدخال الطلب، يتولى الذكاء الاصطناعي جمع البيانات وتحليلها وإنشاء الرسوم التوضيحية وتلخيص النتائج.

وفي تطبيق Microsoft Word، تعتزم مايكروسوفت إضافة قدرات تحرير متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها إعادة هيكلة المستندات أو إعادة صياغتها وفق إرشادات الشركة أو سياق العمل الخاص بالمستخدم.

ويستطيع النظام الجديد إنشاء ملخصات وتقارير كاملة بالاعتماد على البيانات المتاحة في البريد الإلكتروني والملفات والاجتماعات السابقة.

ومن المتوقع أن يحصل تطبيق Word على خيار اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي من نماذج OpenAI أو أنثروبيك بدءًا من أبريل، مع توفر المزايا الجديدة حاليًا لمشتركي Microsoft 365 في نظامي ويندوز وماك.

Excel يتحول إلى منصة تحليل ذكية

أما في Excel، فتركز التحديثات الجديدة على تحويل جداول البيانات إلى منصة تحليل تلقائي للبيانات. إذ يمكن للمستخدم طلب إنشاء توقعات مالية أو نماذج أعمال كاملة اعتمادًا على البيانات الموجودة في الجداول.

ويمكن للذكاء الاصطناعي بناء نماذج توقعات الأرباح والخسائر لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مع عرض مؤشرات مثل النمو والاحتفاظ بالعملاء والتكاليف التشغيلية بنحو تلقائي.

PowerPoint.. عروض تقديمية جاهزة خلال ثوانٍ

في تطبيق Microsoft PowerPoint، تركز مايكروسوفت على ميزة “الإنشاء المشترك” التي تسمح بإعداد عروض تقديمية كاملة عبر الذكاء الاصطناعي.

وسيتولى النظام إعداد الشرائح وتنسيقها تلقائيًا، مع إمكانية تعديلها لاحقًا. كما تتضمن التحديثات دعم عناصر التصميم الخاصة بالشركات مثل الشعارات والهوية البصرية.

وتتوفر بعض هذه المزايا حاليًا لمستخدمي الويب، في حين ستصل إلى مستخدمي ويندوز وماك خلال الأشهر المقبلة.