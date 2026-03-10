تأجيل متكرر.. آبل تؤخر إطلاق شاشتها المنزلية الذكية بسبب “سيري”

تواجه شركة آبل تحديات متزايدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهو ما انعكس على خططها لإطلاق منتجات جديدة. ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة.

واضطرت الشركة إلى تأجيل إطلاق شاشة منزل ذكية كانت تعمل عليها منذ مدة طويلة إلى وقت لاحق من هذا العام، بسبب استمرار تأخر تطوير النسخة الجديدة من المساعد الشخصي “سيري”.

وكان من المقرر طرح الجهاز في ربيع عام 2025 الماضي، لكن آبل قررت تأجيله حينها لإتاحة الوقت الكافي لتطوير الجيل الجديد من “سيري”، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من واجهة الجهاز واستخدامه.

وبحسب المصادر، فقد كانت الشركة تستهدف إطلاق الجهاز خلال شهر مارس الجاري، على أمل أن تكون النسخة المطورة من سيري جاهزة في ذلك الوقت. لكن مع استمرار تأخر تطوير المساعد الذكي مرة أخرى، اضطرت آبل إلى تأجيل إطلاق شاشة المنزل الذكية مجددًا، مع خطط حالية لطرحها في شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لبلومبرغ.

وتكشف هذه التطورات عن حجم التحديات التي تواجهها آبل في سباق الذكاء الاصطناعي. فالمساعد الشخصي “سيري” يُعد حجر الأساس في إستراتيجية الشركة في هذا المجال، إذ تعتمد عليه العديد من المنتجات المستقبلية.

واضطرت آبل في الآونة الأخيرة إلى تأجيل عدة مزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها خصائص سبق أن كشفت عنها للمستخدمين قبل نحو عامين، مما أدى إلى فجوة بين خطط تطوير البرمجيات والأجهزة داخل الشركة.

وتشبه شاشة آبل الجديدة في تصميمها جهازًا لوحيًا مربع الشكل شبيهًا بجهاز آيباد، وفقًا لتسريبات سابقة، ويمكن تثبيتها على قاعدة نصف كروية تعمل كمكبر صوت أو تعليقها على الحائط. وتستهدف الشركة أن يكون الجهاز مركزًا ذكيًا لإدارة المنزل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن واجهة المستخدم شبكة من أيقونات التطبيقات الدائرية بتصميم قريب من الشاشة الرئيسية في ساعة آبل الذكية.

ومن أبرز مزايا الجهاز نظام يعتمد على تعرّف الوجوه، إذ يمكنه تعرّف المستخدمين عند اقترابهم منه، ثم عرض معلومات شخصية مخصصة مثل المواعيد في التقويم والتذكيرات والملاحظات وتفضيلات الموسيقى والأخبار.

وتعمل آبل على تطوير مجموعة من الأجهزة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها جهاز قابل للارتداء على شكل قلادة، وسماعات AirPods مزودة بكاميرات، ونظارات ذكية، على أن تُطرح بعد إطلاق النسخة الجديدة من “سيري” والمتوقع وصولها بالتزامن مع هواتف آيفون 18 الجديدة في سبتمبر المقبل بقدرات تعتمد بنحو أكبر على بيانات المستخدم وتجربة أقرب لروبوتات المحادثة الحديثة.

وتخطط الشركة لإطلاق شاشة المنزل الذكية بنظام تشغيل يشبه نظام تلفاز آبل tvOS، وقياس قدره 7 إنشات ومنفذ USB-C وهيكل من الألمنيوم، إضافة إلى نسخة أكبر مستقبلًا بذراع آلية متحركة، إلى جانب تطوير مستشعر أمني منزلي وتحديثات لأجهزة HomePod و Apple TV.