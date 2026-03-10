اجتماعات بلا كاميرا.. زوم تطلق صورًا رمزية تحاكي تعبيرات المستخدم

أعلنت شركة زوم طرح ميزة الصور الرمزية الواقعية “الأفاتار” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمثل المستخدمين في الاجتماعات عبر الإنترنت، على أن تصبح متاحة للاستخدام في وقت لاحق من الشهر الجاري، ضمن حزمة تحديثات واسعة تشمل أدوات إنتاجية جديدة وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتحاكي الصور الرمزية الجديدة مظهر المستخدم وتعبيرات وجهه وحركات الشفاه والعينين بنحو واقعي، بما يتيح له المشاركة في الاجتماعات حتى في الحالات التي لا يكون فيها مستعدًا لتفعيل الكاميرا. وتعمل هذه الصور أيضًا داخل خدمة الرسائل المصورة التابعة للمنصة.

وإلى جانب ذلك، تضيف الشركة تقنية جديد لرصد التزييف العميق في الاجتماعات، إذ تنبّه المشاركين إلى أي محاولة محتملة لانتحال الصوت أو الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت زوم عن مجموعة تطبيقات مكتبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضم AI Docs و AI Slides و AI Sheets، وتتيح إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية اعتمادًا على نصوص الاجتماعات والبيانات المتاحة في خدمات أخرى. ومن المقرر إتاحة هذه التطبيقات للتجربة خلال فصل الربيع.

وفي السياق ذاته، وصل المساعد الذكي AI Companion 3.0 إلى تطبيق زوم في الحواسيب بعد ظهوره أولًا في نسخة الويب في سبتمبر الماضي. وأوضحت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا للمساعد تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الربع الرابع من السنة المالية 2026 مقارنةً بالعام السابق.

ويمتد دعم الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تطبيق Workvivo المخصص للتواصل بين الموظفين؛ إذ يتيح المساعد الجديد الربط مع خدمات متعددة مثل Slack و Salesforce و ServiceNow و Gmail و Outlook، بما يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة والوصول إلى المعلومات عبر قواعد معرفية مختلفة.

ولمواكبة تنامي الاهتمام بما يعرف بالعمل القائم على الوكلاء الذكيين، تتيح زوم للمستخدمين إنشاء وكلاء مخصصين عبر أوامر لغوية طبيعية دون الحاجة إلى خبرة تقنية، ثم طلبهم داخل الدردشة لتنفيذ المهام المختلفة.

وتخطط زوم أيضًا لتوحيد تصميم واجهاتها عبر الحاسوب والهواتف والويب، بهدف تسهيل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تدوين الملاحظات وأسئلة الاجتماعات ونسخ المحادثات.