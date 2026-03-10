أدوبي تطلق مساعدًا ذكيًا لفوتوشوب يسهّل تحرير الصور بنقرة واحدة

أعلنت شركة أدوبي إطلاق النسخة التجريبية العامة من مساعدها الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق فوتوشوب للويب والهواتف المحمولة، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات تحرير الصور ومنح المستخدمين أدوات أكثر دقة وسهولة للتحكم في التعديلات باستخدام الأوامر الصوتية أو النصية.

ويتيح المساعد الجديد للمستخدمين إجراء تعديلات متقدمة على الصور عبر كتابة أوامر بسيطة تصف التغيير المطلوب؛ إذ يستطيع النظام تحليل الصورة تلقائيًا وتحديد العناصر المختلفة داخلها قبل اقتراح تعديلات مناسبة. ويشمل ذلك إزالة العناصر غير المرغوبة، وتحسين الإضاءة، وتعديل الألوان، أو إعادة تنظيم مكونات الصورة للحصول على تكوين بصري أكثر توازنًا.

وكانت نسختا فوتوشوب في الويب والهواتف قد حصلتا سابقًا على مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منها أدوات التوليد عبر منصة Adobe Firefly مثل “التعبئة التوليدية” و”التوسيع التوليدي”، لكن المساعد الجديد يضيف مستوى أعلى من التفاعل؛ إذ يمكن للمستخدم توجيه التعديلات صوتيًا أو نصيًا، مع إمكانية التحكم الدقيق في كل خطوة من عملية التحرير.

وتسعى أدوبي من خلال هذه الخطوة إلى منافسة أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Nano Banana و GPT‑Image، وتؤكد الشركة أن تكامل المساعد الجديد مع منظومة فوتوشوب يمنح المستخدمين قدرة أعلى على التحكم الدقيق في التعديلات مقارنةً بتلك الأدوات.

ويعتمد المساعد على تحليل عناصر الصورة الأساسية، إذ يفحص البكسلات لتحديد السياق العام للمشهد والعناصر الموجودة فيه، مثل الأشخاص أو الأشياء في المقدمة والخلفية. وبعد فهم مكونات الصورة، يقترح التطبيق مجموعة من التعديلات المحتملة التي يمكن تنفيذها تلقائيًا أو تعديلها يدويًا بحسب رغبة المستخدم.

وفي تطبيق الهواتف، يمكن إصدار أوامر صوتية مثل إزالة شخص من الخلفية أو تحويل المشهد إلى لقطة ليلية، ليعزل النظام العنصر المطلوب وينشئ طبقة تعديل مستقلة تحافظ على الصورة الأصلية دون تغيير. كما يمكن إضافة نصوص إلى الصورة وتحديد نوع الخط واللون والحجم ومكان ظهورها.

وأما في نسخة الويب، فقد أضافت أدوبي أداةً جديدة تُعرف باسم AI Markup تتيح للمستخدم رسم حدود مباشرة على الصورة باستخدام الفأرة أو القلم الرقمي لتحديد المنطقة التي سوف تُعدّل فقط. وتسمح هذه الطريقة بإجراء تغييرات دقيقة للغاية دون التأثير في بقية أجزاء الصورة، مثل إزالة عنصر محدد أو تغيير لون جسم معين داخل المشهد.

وبحسب الشركة، فإن هذه الآلية تشكّل فارقًا مهمًا مقارنةً ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تعيد توليد الصورة بالكامل عند إجراء تعديل واحد، مما قد يؤدي أحيانًا إلى تغييرات غير مرغوبة في أجزاء أخرى من الصورة.

وسيكون الوصول إلى النسخة التجريبية مرتبطًا بنوع الاشتراك. إذ سيحصل مشتركو فوتوشوب عبر الويب والهواتف إضافة إلى مستخدمي Firefly على عدد غير محدود من عمليات التوليد بالذكاء الاصطناعي حتى 9 أبريل المقبل، في حين سيُتاح للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية تنفيذ ما يصل إلى 20 عملية توليد كتجربة أولية.