أبرز المزايا الجديدة في تحديث آبل iOS 26.4 القادم

تواصل شركة آبل تطوير نظام تشغيل هواتف آيفون عبر التحديث المرتقب iOS 26.4، الذي دخل حاليًا مرحلة الاختبارات التجريبية للمطورين ولمستخدمي النسخة التجريبية العامة. ويجلب التحديث مجموعة واسعة من المزايا الجديدة والتحسينات التي تطال تطبيقات أساسية في النظام، منها تطبيق الصوتيات والبودكاست والرسائل، إلى جانب تحسينات في الأمان والصحة الرقمية وتجربة الاستخدام العامة.

تحديث iOS 26.4 يصل إلى مرحلة الاختبار

يتوفر iOS 26.4 في الوقت الراهن بنسخ تجريبية للمطورين ولمستخدمي البرنامج التجريبي العام، وقد أطلقت الشركة بالفعل النسخة التجريبية الثالثة من التحديث، مع توقع إصدار نسخة تجريبية جديدة خلال المدة القريبة المقبلة.

ومن المنتظر أن يصل التحديث إلى كافة المستخدمين في نهاية شهر مارس أو مطلع أبريل، وفق الجدول الزمني المعتاد لإطلاق التحديثات الفرعية للنظام.

تحسينات كبيرة في Apple Music

يحظى تطبيق Apple Music بنصيب كبير من مزايا التحديث الجديد، إذ تقدم آبل مجموعة من التغييرات التصميمية والوظيفية التي تهدف إلى تحسين تجربة الاستماع إلى الصوتيات.

ومن أبرز هذه المزايا عرض رسومات فنية بملء الشاشة؛ إذ تُعرَض أغلفة الألبومات وقوائم التشغيل بأسلوب بصري أكثر حيوية، مع إعادة تصميم صفحة الملف الشخصي من أجل وصول أسهل لإدارة الحساب والاشتراكات، وإمكانية إضافة المقطع الصوتي إلى عدة قوائم تشغيل دفعة واحدة.

ومن الإضافات اللافتة ميزة Playlist Playground الجديدة، التي تسمح بإنشاء قوائم تشغيل موسيقية اعتمادًا على وصف نصي بسيط؛ فمثلًا يمكن للمستخدم كتابة عبارة مثل: “معزوفات ناي مناسبة للاسترخاء”، ليعمل النظام تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل مناسبة استنادًا إلى الوصف.

وتعتمد هذه الميزة على تقنيات آبل للذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، مما يعكس توجه آبل المتزايد نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف عناصر تجربة الاستخدام على هواتف آيفون.

ويضيف التحديث كذلك مجموعة جديدة من الويدجت الصوتية التي يمكن وضعها على الشاشة الرئيسية، وتتيح تشغيل صوتيات مناسبة لأربع حالات مزاجية رئيسية، وهي الاسترخاء والإنتاجية والنوم والسعادة، وتتوفر هذه الأدوات بحجم صغير أو متوسط.

تحسينات تطبيق التذكيرات

يواصل تطبيق Reminders الحصول على تحسينات إضافية؛ إذ يضيف التحديث قائمة ذكية جديدة تجمع كافة المهام المصنفة بوصفها “عاجلة”.

وكانت آبل قد أضافت سابقًا في إصدار iOS 26.2 إمكانية وضع علامة “عاجل” على المهام، لينشئ التطبيق تلقائيًا تنبيهًا للتذكير بها.

بدء اختبار تشفير RCS في الرسائل

يقدم التحديث أيضًا دعمًا تجريبيًا لتشفير الرسائل عبر معيار RCS داخل تطبيق الرسائل.

وبمجرد تفعيل الميزة في الإعدادات، يظهر رمز قفل داخل المحادثة للدلالة على أن الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف، وهي التقنية نفسها المستخدمة في خدمة iMessage منذ عام 2011.

ومن الجدير بالذكر أن آبل أوضحت أن هذه الميزة ما زالت في مرحلة الاختبار، ولن تُطرح رسميًا ضمن الإصدار النهائي من iOS 26.4، على أن تصل في تحديث لاحق للنظام.

تحديثات كبيرة لتطبيق Apple Podcasts

حصل تطبيق البودكاست Apple Podcasts على تحديث مهم يركز على تحسين تجربة البودكاست المُصوّر.

ويتيح التحديث التبديل بسهولة بين مشاهدة البودكاست بالفيديو والاستماع إليه صوتيًا، وضبط جودة الفيديو تلقائيًا حسب سرعة الاتصال بالإنترنت، اعتمادًا على تقنية HLS الخاصة بآبل، كما يضيف النظام دعم الإعلانات المرئية الديناميكية داخل حلقات البودكاست.

بيانات صحية إضافية في تطبيق الصحة

في مجال الصحة الرقمية، يضيف التحديث بيانات جديدة داخل تطبيق الصحة Apple Health، منها مؤشر متوسط وقت النوم للمستخدم، ومقارنة بين وقت النوم المعتاد ووقت النوم في الليلة السابقة.

تفعيل ميزة حماية الجهاز المسروق تلقائيًا

يقدم التحديث أيضًا تعزيزًا مهمًا في مجال الأمان، إذ تصبح ميزة حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection مفعّلة تلقائيًا بنحو افتراضي.

وعند تشغيلها، سوف يتطلب تنفيذ بعض العمليات الحساسة عبر الجهاز خارج الأماكن الموثوقة – مثل المنزل أو مقر العمل – التحقق من هوية المستخدم عبر تقنية تعرّف الوجه Face ID. وكان المستخدمون في الإصدارات السابقة بحاجة إلى تفعيل هذه الميزة يدويًا.

طرح مرتقب خلال أسابيع

ومع استمرار مرحلة الاختبارات، من المتوقع أن تضيف آبل مزيدًا من التحسينات قبل إطلاق النسخة النهائية من iOS 26.4 خلال الأسابيع المقبلة لهواتف آيفون العاملة بنظام iOS 26 المؤهلة للتحديث.