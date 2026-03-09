أغلى من ماك بوك برو.. آبل تخطط لإطلاق حاسوب محمول جديد بمواصفات فائقة

تستعد آبل لإطلاق حاسوب محمول جديد كليًا يحمل اسم “ماك بوك ألترا MacBook Ultra” خلال عام 2026، وفق تقرير حديث نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن الجهاز المرتقب سيأتي بشاشة OLED مع دعم اللمس، إلى جانب تصميم أكثر نحافة، مع توقعات بأن يُطرح بسعر أعلى مقارنةً بأجهزة MacBook Pro الحالية.

وعلى مدى الأشهر الماضية، كانت التوقعات تشير إلى أن آبل ستطرح نسخة جديدة من حواسيب MacBook Pro بمعالجات M6 مع شاشة OLED ودعم اللمس خلال الربع الرابع من عام 2026، لكن المعلومات الجديدة تشير إلى أن الشركة قد تقدم فئة جديدة بالكامل من الحواسيب المحمولة بدلًا من مجرد ترقية لسلسلة MacBook Pro.

ووفقًا للتقرير، فإن جهاز MacBook Ultra المزعوم لن يحل محل أجهزة MacBook Pro المزودة بمعالجات M5 Pro و M5 Max، بل سيُطرح كخيار أعلى ضمن حواسيب ماك، مع استمرار بيع الإصدارات الحالية في الأسواق.

سعر أعلى مستند إلى تقنيات جديدة

يتوقع التقرير أن يؤدي الاعتماد على شاشة OLED لأول مرة في حواسيب ماك إلى زيادة ملحوظة في السعر. ويستند هذا التوقع إلى إستراتيجية سابقة لدى آبل؛ إذ رفعت الشركة أسعار منتجاتها بنحو 20% عند إدخال هذه الشاشات إلى أجهزة مثل آيفون إكس عام 2017 وآيباد برو عام 2024، مع استهداف المستخدمين الباحثين عن أجهزة فائقة الأداء والمزايا.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لدى آبل لتوسيع نطاق منتجاتها عبر فئات سعرية متعددة؛ فالشركة طرحت حديثًا حاسوب MacBook Neo بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي (ما يعادل 2600 درهم إماراتي أو 2800 ريال سعودي) لمنافسة الحواسيب المنخفضة التكلفة وأجهزة كروم بوك، في حين تعمل في المقابل على تعزيز الفئة العليا من منتجاتها بأجهزة أكثر تطورًا.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الشركة قد تقدّم منتجات أخرى تحمل تسمية Ultra، منها هاتف آيفون قابل للطي بسعر يقارب 2000 دولارٍ أمريكي، إلى جانب إصدار متقدم من سماعات AirPods مزود بكاميرات تعتمد على الرؤية الحاسوبية لدعم مزايا الذكاء البصري في المساعد الشخصي “سيري”.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد تختار الاحتفاظ باسم MacBook Pro التقليدي حتى مع تداول اسم Ultra. ومع ذلك، يرى التقرير أن التسمية الجديدة قد تكون أكثر وضوحًا في الإشارة إلى جهاز فائق المواصفات في حواسيب ماك.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن الحاسوب الجديد بحلول نهاية عام 2026.